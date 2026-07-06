Semnal de alarmă la ONU: Inteligența artificială trebuie să lucreze în beneficiul oamenilor, nu împotriva lor

Organizația Națiunilor Unite (ONU) a lansat luni, la Geneva, prima ediție a Dialogului Global privind Guvernanța Inteligenței Artificiale (Global Dialogue on AI Governance), o platformă care reunește state membre, companii din domeniul tehnologiei, cercetători, reprezentanți ai societății civile și experți tehnici pentru a discuta dezvoltarea unui cadru comun de guvernanță a inteligenței artificiale.

Evenimentul, organizat sub mandatul Adunării Generale a ONU, își propune să asigure că toate statele, inclusiv cele în curs de dezvoltare, participă în mod egal la definirea regulilor privind utilizarea inteligenței artificiale și la împărțirea beneficiilor generate de această tehnologie.

Guterres: „Trebuie să guvernăm IA împreună”

Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că dezvoltarea inteligenței artificiale avansează într-un ritm fără precedent și a subliniat necesitatea unei acțiuni coordonate la nivel internațional.

„Inteligența artificială avansează cu o viteză amețitoare. Întrebarea este dacă o vom guverna împreună sau dacă o vom lăsa să ne guverneze pe noi”, a declarat acesta, precizând că, pentru prima dată, toate statele beneficiază de un loc egal la masa negocierilor privind guvernanța IA.

Siguranța și supravegherea umană, printre principalele teme

Pe agenda dialogului din 6 și 7 iulie figurează oportunitățile și riscurile generate de inteligența artificială, reducerea decalajului digital dintre state, cooperarea internațională în materie de reglementare, precum și consolidarea mecanismelor de responsabilitate, transparență și supraveghere umană a sistemelor IA, în conformitate cu dreptul internațional.

Președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, a declarat că dezbaterea depășește sfera reglementării unei tehnologii și vizează definirea unei viziuni comune în care progresul tehnologic să fie compatibil cu demnitatea umană, echitatea și dezvoltarea durabilă.

Potrivit acesteia, dacă este guvernată în mod responsabil, inteligența artificială poate accelera progresele în domenii precum sănătatea, educația, cercetarea științifică, agricultura și gestionarea dezastrelor.

ONU: Toate statele trebuie să participe la elaborarea regulilor

Oficialii ONU atrag atenția că actualele mecanisme de guvernanță a inteligenței artificiale au fost dezvoltate în principal de statele cu industrii IA avansate, în timp ce țările care ar putea resimți cel mai puternic efectele acestei tehnologii au avut o influență redusă asupra elaborării acestor reguli.

Noua platformă urmărește să corecteze acest dezechilibru, oferind tuturor guvernelor statut egal în procesul de consultare și elaborare a viitoarelor politici internaționale privind inteligența artificială.

Peste 1.500 de contribuții înaintea reuniunii

Dialogul de la Geneva este rezultatul unui proces de consultări desfășurat începând din ianuarie 2026, la care au participat guverne, universități, companii, organizații neguvernamentale și experți din domeniul tehnologiei. În cadrul consultărilor au fost transmise peste 1.500 de contribuții scrise din toate regiunile lumii.

Rezultatele arată că guvernele consideră dezvoltarea capacității instituționale drept principala prioritate, în timp ce majoritatea celorlalte categorii de participanți plasează pe primul loc siguranța sistemelor IA. Printre celelalte teme considerate prioritare se numără transparența, responsabilitatea, supravegherea umană și impactul social, economic, etic, cultural și lingvistic al inteligenței artificiale.

Totodată, peste 500 dintre contribuțiile primite solicită continuarea dialogului și după reuniunea din luna iulie.

Raport științific: Ritmul dezvoltării IA depășește măsurile de protecție

Reuniunea are loc la o săptămână după publicarea raportului preliminar al Panelului Științific Internațional Independent privind Inteligența Artificială, alcătuit din 40 de cercetători și experți independenți din toate regiunile lumii.

Documentul avertizează că actualele măsuri de protecție nu evoluează suficient de rapid pentru a ține pasul cu dezvoltarea accelerată a capabilităților inteligenței artificiale și oferă guvernelor o bază comună de date pentru elaborarea viitoarelor politici publice.

Panelul este coprezidat de Yoshua Bengio (Canada) și laureata Premiului Nobel pentru Pace Maria Ressa (Filipine), iar membrii săi au fost selectați dintre peste 2.600 de candidați printr-un proces independent.

Dialogul Global privind Guvernanța Inteligenței Artificiale a fost instituit prin Rezoluția A/RES/79/325 a Adunării Generale a ONU și va avea caracter permanent, reunind periodic statele membre și ceilalți actori relevanți pentru schimbul de bune practici și dezvoltarea unor abordări comune în domeniul guvernanței inteligenței artificiale.