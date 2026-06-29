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Ford reangajează ingineri după ce inteligența artificială nu a putut înlocui experiența oamenilor

Ford a reangajat ingineri după ce inteligența artificială nu a reușit să le egaleze competențele și experiența.
Ford reangajează ingineri după ce inteligența artificială nu a putut înlocui experiența oamenilor
Iulian Moşneagu
29 iun. 2026, 16:32, Economic
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Ford a reangajat peste 300 de specialiști cu experiență în controlul calității, după ce sistemele bazate pe inteligență artificială nu au reușit să înlocuiască nivelul de expertiză al inginerilor veterani, potrivit Bloomberg.

Constructorul auto american a introdus în ultimii ani tehnologii AI în mai multe zone ale activității sale, inclusiv în fabrici, unde a instalat sute de camere inteligente pentru depistarea problemelor de calitate. Compania spera ca aceste sisteme să ajute la reducerea costurilor și la creșterea productivității.

Rezultatele nu au fost însă cele așteptate. Charles Poon, vicepreședinte pentru ingineria componentelor hardware ale vehiculelor la Ford, a declarat că inteligența artificială este un instrument util, dar depinde foarte mult de informațiile pe baza cărora este antrenată.

„Inteligența artificială este un instrument fantastic, dar este la fel de bună ca informațiile pe care le folosești pentru a o antrena”, a spus Poon.

El a explicat că Ford nu a valorificat suficient experiența inginerilor care au lucrat la mai multe generații de produse. Mulți dintre aceștia plecaseră deja din companie înainte ca experiența lor să poată fi folosită pentru îmbunătățirea sistemelor automatizate.

„Am crezut, în mod greșit, că simpla introducere a inteligenței artificiale și alimentarea ei cu cerințele noastre de proiectare vor duce la un produs de înaltă calitate”, a mai spus oficialul Ford.

Potrivit Bloomberg, angajații rechemați au fost folosiți pentru a antrena sistemele AI ale companiei, dar și pentru a-i îndruma pe angajații mai tineri.

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