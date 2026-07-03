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Dacă înveți aceste două competențe, ai putea avea unul dintre cele mai căutate joburi ale deceniului

Inteligența artificială și securitatea cibernetică ajung tot mai des în aceeași fișă de post. Vezi de ce aceste competențe hibride sunt greu de găsit.
Dacă înveți aceste două competențe, ai putea avea unul dintre cele mai căutate joburi ale deceniului
Andreea Tobias
03 iul. 2026, 17:24, Economic
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Inteligența artificială și securitatea cibernetică sunt domeniile cu cea mai rapidă creștere a cererii, la nivel global. Tot mai des, angajatorii caută o singură persoană care să stăpânească ambele.

Potrivit Raportului „Viitorul locurilor de muncă 2025”, IA și big data conduc topul competențelor cu cea mai rapidă creștere, conform techradar.com.

Rețelele și securitatea cibernetică urmează îndeaproape. Angajatorii cer tot mai des ambele competențe de la aceeași persoană.

Cum arătau aceste cariere acum un deceniu

Până de curând, securitatea cibernetică și inteligența artificială erau domenii separate. Specialiștii în securitate mergeau la conferințe și obțineau certificări proprii domeniului. IA și învățarea automată rămâneau în echipele de știință a datelor și în laboratoarele de cercetare. Cele două comunități rareori colaborau direct.

Echipele de securitate sunt acum obligate să implementeze și să supravegheze sisteme de IA. Este o schimbare importantă în fișa lor de post obișnuită.

Cercetările arată că 87% dintre echipele de securitate prioritizează adoptarea inteligenței artificiale agentice. Totuși, 77% dintre specialiști se simt confortabil să lase aceste sisteme fără supraveghere umană.

Ce înseamnă, de fapt, o „competență hibridă”

59% dintre profesioniștii în securitate cred că cererea de competențe hibride va crește semnificativ. Este nevoie de cineva care înțelege atacurile cibernetice, dar și comportamentul modelelor de IA. Aceeași persoană trebuie să cunoască regulile de conformitate din domeniu. Trebuie să poată vorbi dimineața cu inginerii despre vulnerabilități tehnice. După-amiaza, aceeași persoană discută cu avocații despre riscuri de reglementare.

Acest profil de angajat abia exista ca și categorie acum doi ani. Astăzi, cererea e mare, dar oferta rămâne insuficientă. Doar 14% dintre organizații au personalul calificat necesar obiectivelor lor de securitate cibernetică. Standardele cresc constant, iar echipele bune de acum 18 luni ar putea să nu mai fie suficiente.

De ce recrutarea externă nu rezolvă problema

Candidații care combină deja securitatea, IA și reglementările sunt extrem de rari. Angajarea agresivă pentru acest profil duce la posturi vacante mult timp. Majoritatea companiilor vor trebui să își formeze intern acești specialiști. Asta înseamnă cursuri de IA pentru echipele de securitate existente. Sau integrarea specialiștilor în conformitate direct în echipele tehnice.

În trecut, o carieră în securitate se oprea la nivelul de analist senior. Acum, aceasta se poate extinde spre guvernanța IA și securitatea modelelor. Aceste roluri practic nu existau ca opțiuni de carieră acum trei ani. Cine adaugă cunoștințe de IA la expertiza de securitate se poziționează avantajos.

Ce riscă angajatorii care ignoră această schimbare

Continuarea recrutării după modelul vechi înseamnă sisteme de IA nesupravegheate corect. Riscul organizațional se acumulează în tăcere, până iese brusc la suprafață. Companiile care investesc acum în formarea angajaților vor fi cel mai bine pregătite.

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