Inteligența artificială ar putea compromite sisteme guvernamentale și private în câteva luni, avertizează SUA

Grupul „Five Eyes”, format din Statele Unite, Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă, a îndemnat guvernele și liderii companiilor să „acționeze acum” pentru a-și îmbunătăți sistemele de apărare împotriva amenințărilor cibernetice sofisticate, potrivit CNN.

Acest apel rar la acțiune vine după ce administrația Trump a ordonat gigantului din domeniul IA, Anthropic, să suspende utilizarea celor mai sofisticate modele ale sale de către cetățeni străini și evidențiază neliniștea crescândă în rândul națiunilor occidentale cu privire la capacitățile emergente ale acestei tehnologii.

„Termenul nu este de ani, ci de luni”

„Se preconizează că modelele de IA de ultimă generație vor depăși așteptările actuale ale industriei, transformând fundamental atât capacitățile cibernetice ofensive, cât și cele defensive. Termenul nu este de ani, ci de luni”, a transmis grupul de agenții de informații.

„Peisajul în continuă evoluție al inteligenței artificiale (IA) transformă rapid riscurile cibernetice, iar noi trebuie să acționăm rapid pentru a rămâne cu un pas înainte”.

Cercetătorii și directorii din domeniul IA și-au exprimat diverse îngrijorări legate de siguranță cu privire la tehnologia în continuă evoluție, pe care liderii „Five Eyes” au descris-o ca fiind capabilă să reducă „barierele pentru actorii rău intenționați și să sporească viteza și complexitatea atacurilor”.

Experții în IA au afirmat că mesajul este „cu adevărat alarmant” și ar putea avea implicații îngrijorătoare, nu doar pentru guverne și corporații, ci și pentru întreprinderile mici și mijlocii din întreaga lume.

Directiva amplă a administrației americane împotriva modelelor Mythos 5 și Fable 5 ale companiei Anthropic a fost una dintre cele mai ample măsuri luate vreodată de un guvern ca răspuns la capacitățile avansate ale unui model de IA.

Mythos a stârnit îngrijorări pe scară largă în ceea ce privește securitatea cibernetică, deoarece compania a afirmat că modelul era extrem de priceput în identificarea vulnerabilităților de securitate.

Totuși, Anthropic a transmis că, în opinia sa, guvernul SUA „a luat cunoștință” de o metodă de „deblocare” a modelului său public Fable, adică de ocolire a mecanismelor interne de siguranță. Anthropic și administrația s-au întâlnit pentru a încerca să rezolve problema.

Întreprinderile obișnuite sunt cele mai expuse riscului

Pentru a contracara amenințarea, întreprinderile și liderii ar trebui să investească în apărarea cibernetică, să modernizeze sistemele vechi sau să remedieze software-ul defectuos și să limiteze accesul la sistemele critice, au afirmat liderii Five Eyes.

Și deși IA este folosită de adversari pentru a „acționa mai rapid și mai eficient”, ea face parte și din soluție, au adăugat aceștia.

Modelele de IA avansează cu o viteză fulgerătoare, iar evaluările independente au arătat că unele dintre ele ating deja niveluri de competență cibernetică comparabile cu cele ale experților. Se pare că acest ritm i-a lăsat pe legiuitori, care încearcă să instituie măsuri de protecție, într-o luptă pierdută din start.

În prezent, nu există un cadru transparent și coerent pentru reglementarea IA în Statele Unite. În timp ce unii experți susțin că guvernul ar trebui să se implice în discuțiile privind siguranța IA, alții susțin că acest lucru ar putea sufoca industria.

Zeci de cercetători în domeniul securității cibernetice, antreprenori din domeniul IA și directori de companii au semnat luna aceasta o scrisoare deschisă prin care îndeamnă administrația Trump să se angajeze într-un „proces deschis, științific și transparent de gestionare a evaluărilor riscurilor legate de IA”.