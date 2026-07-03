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Comisia Europeană propune 5 proiecte de apărare pentru consolidarea capabilităților industriale ale Europei

Comisia Europeană a propus 5 noi proiecte la scară largă, pentru a ajuta țările UE să își consolideze capabilitățile de apărare prin dezvoltarea în comun a unor sisteme militare esențiale.
Comisia Europeană propune 5 proiecte de apărare pentru consolidarea capabilităților industriale ale Europei
Sursa foto: Hepta
Ioana Târziu
03 iul. 2026, 17:56, Economic
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Comisia Europeană a propus, vineri, cinci noi proiecte la scară largă, cunoscute drept proiecte europene de interes comun în domeniul apărării (EDPCI).

Proiectele au fost propuse pentru a ajuta țările UE să își consolideze capabilitățile de apărare, prin dezvoltarea în comun a unor sisteme militare esențiale. 

Proiectele industriale se axează pe cinci domenii prioritare: drone și sisteme de contracarare a dronelor, apărarea maritimă și a fundului mării, spațiul, apărarea antiaeriană și antirachetă, precum și consolidarea securității de-a lungul flancului estic al UE. Acestea vin ca răspuns la o cerere de exprimare a interesului adresată de Comisie statelor membre, pentru a prezenta propuneri de proiecte pentru posibile EDPCI. 

Comisia alocă peste 300 de milioane de euro

În cadrul Programului privind industria europeană de apărare (EDIP), în valoare de 1,5 miliarde de euro, Comisia a alocat 325 de milioane de euro pentru a sprijini instituirea și desfășurarea EDPCI. Acest lucru este prevăzut de documentul publicat la 30 martie 2026, potrivit Comisiei.

Noile proiecte oferă un cadru pentru ca țările UE să colaboreze la inițiative majore în domeniul apărării. Acestea sunt prea mari sau prea complexe pentru ca fiecare țară să se dezvolte pe cont propriu. Prin sprijinirea cooperării pe termen lung, acestea urmăresc să consolideze industria de apărare a Europei. De asemenea, urmăresc și să îmbunătățească capacitatea UE de a răspunde provocărilor comune în materie de securitate. Ele sunt în conformitate cu prioritățile NATO în materie de capabilități. 

În medie, 18 state membre participă la fiecare proiect. Ucraina participă la patru dintre cele cinci proiecte. Se preconizează că Comisia va participa la EDPCI, va oferi sprijin financiar și va continua să sprijine statele membre în coordonarea punerii lor în aplicare. De asemenea, Comisia va monitoriza progresele înregistrate în raport cu jaloanele convenite, pentru a sprijini realizarea la timp a proiectelor EDPCI, potrivit aceleiași surse

Ce urmează

Consiliul va discuta acum despre instituirea oficială a EDPCI, identificând obiectivele și caracteristicile acestora. De asemenea, va identifica și țările participante și investițiile estimate care se preconizează că vor fi generate de EDPCI. 

După adoptarea de către Consiliu a listei EDPCI identificate, acestea vor deveni eligibile pentru a primi finanțare din partea UE. Finanțarea va fi posibilă prin intermediul programului „Industria europeană de apărare” (EDIP), în conformitate cu o procedură specifică. Finanțarea acestora va permite desfășurarea inițială a proiectelor și va pune bazele unei posibile finanțări suplimentare. Ea va fi realizată prin intermediul viitorului Fond european pentru competitivitate.

Context

Regulamentul EDIP a fost adoptat la 16 decembrie 2025. Acest instrument urmărește să consolideze și să modernizeze industria de apărare a Europei. De asemenea, urmărește să asigure disponibilitatea tehnologiilor de vârf, să intensifice capacitatea de producție, să sprijine achizițiile publice în comun. Totodată, umărește să consolideze de reziliența, prin furnizarea constantă de echipamente militare forțelor armate ale statelor membre și consolidarea lanțurilor de aprovizionare, mai transmite Comisia Europeană.

Regulamentul introduce instituirea EDPCI ca viitoare proiecte industriale de colaborare ambițioase. Ele sunt menite să aducă beneficii unei părți mai largi a UE și deschise, de asemenea, Norvegiei și Ucrainei.

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