Moldova și Ucraina, cu un pas mai aproape de aderarea la UE. Deschiderea unei noi runde de negocieri a fost aprobată

Decizia de a debloca cel de-al șaselea cluster dedicat relațiilor externe reprezintă un nou pas în procesul de aderare al celor două țări candidate, reflectând schimbarea treptată a poziției Ungariei în urma victoriei electorale zdrobitoare a lui Péter Magyar asupra lui Viktor Orbán, potrivit Euronews.

Comisia Europeană și Ucraina au insistat asupra deschiderii celor cinci grupuri de negocieri rămase înainte de vacanța de vară, pentru a demonstra voința politică de a accelera procesul de aderare.

Budapesta, însă, a rezistat până acum presiunilor de a debloca toate grupurile de negocieri rămase cu Ucraina într-un interval de timp atât de scurt, din motive politice interne.

Președinția irlandeză a Consiliului UE, care a început la 1 iulie, a adoptat, prin urmare, o abordare mai pragmatică, propunând deschiderea treptată a câte unui cluster de negocieri, pe rând.

Abordarea treptată pare să dea roade: Ungaria a convenit, împreună cu celelalte 26 de state membre, să deschidă cel de-al șaselea cluster, ce acoperă relațiile externe, politica externă și securitatea, care este mai puțin controversat decât alte domenii de politici, potrivit sursei citate.

Decizia dată, vineri, este legată de aprobarea „scrisorii de evaluare”, ce încheie în mod oficial examinarea analitică a legislației unei țări candidate în raport cu cadrul juridic al UE.

O scrisoare de invitație urmează să fie aprobată la următoarea reuniune a ambasadorilor de miercurea viitoare, ca punct care nu face obiectul dezbaterii, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie adoptată fără controverse.

Este așteptat ca poziția UE față de finalizarea deschiderii celui de-al șaselea cluster de negocieri să fie aprobată luni, 13 iulie, urmând ca deschiderea oficială să aibă loc în cadrul unei conferințe ce se va desfășura marți, 14 iulie.