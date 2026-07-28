Oligarhul moldovean Veaceslav Platon contestă extrădarea din Marea Britanie și susține că dosarul său este motivat politic

Omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon a anunțat că va contesta în instanță extrădarea din Marea Britanie, pe motiv că, spune el, dosarul deschis pe numele său în Republica Moldova se bazează pe motive politice, relatează Reuters.

Audierea a avut loc marți la Tribunalul Westminster din Londra, unde Veaceslav Platon a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi fost implicat într-o rețea de spălare de bani estimată la 22 de miliarde de dolari.

Acesta, în vârstă de 53 de ani, a fost arestat la Londra anul trecut în baza unei cereri de extrădare formulate de autoritățile din Republica Moldova. Procurorii îl acuză că a contribuit, în perioada 2010-2014, la transferul unor sume uriașe de bani din Rusia și că este implicat în alte fapte penale.

Potrivit procurorilor moldoveni, oligarhul moldovean făcea parte dintr-o rețea infracțională care a transferat fonduri prin conturi deschise la Moldindconbank, a doua cea mai mare bancă din Republica Moldova, unde acesta deținea acțiuni.

Anchetatorii susțin că banii erau prezentați drept plăți sau împrumuturi legitime, însă, în realitate, Platon și ceilalți membri ai grupării ar fi pus la cale neplata acestora. Ulterior ar fi deschis procese în instanță, după ce ar fi discutat cu anumiți judecători să emită hotărâri care ofereau aparența de legalitate acestor tranzacții.

De cealaltă parte, apărarea susține că dosarul nu are legătură cu faptele de care este acuzat, ci urmărește înlăturarea sa din viața economică și politică a Republicii Moldova.

Avocații lui Veaceslav Platon afirmă că ancheta urmărește „neutralizarea lui ca amenințare politică” și că dosarul ar fi fost construit pentru a permite autorităților să îi confiște participațiile deținute la Moldindconbank și la Agroindbank, cea mai mare bancă din Republică.

Autoritățile moldovene resping însă aceste acuzații.

„Acuzațiile lui Platon sunt folosite ca paravan de către (Platon) pentru a se sustrage de la răspunderea pentru presupusele infracțiuni și pentru a evita extrădarea”, se arată în poziția autorităților moldovene.

În timpul audierii, Veaceslav Platon a declarat că, inițial, și-a dorit să o sprijine pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, însă relația dintre cei doi s-ar fi deteriorat rapid.

„Însă Maia Sandu a adoptat încă de la început o poziție conform căreia criminalitatea este omniprezentă și că doar ea însăși reprezintă binele pentru țară”, a spus Platon în fața instanței, prin intermediul unui interpret.

„Eram proprietarul acțiunilor celor două mari bănci ale țării și al trei dintre cele mai mari companii de asigurări din țară… nu exista nicio persoană mai influentă în țară în domeniul economic și financiar decât mine, așa că ea a văzut o amenințare”, a mai declarat Platon.

Autoritățile moldovene au respins în mod categoric această versiune și au declarat că ancheta este bazată exclusiv pe probe.

„Urmăririle penale împotriva lui (Platon) nu au motivație politică. Acestea se bazează pe dovezi de infracționalitate care stau la baza unor acuzații întemeiate”, a transmis Catherine Brown, avocata care reprezintă Republica Moldova în procedura de extrădare.

Veaceslav Platon a fost condamnat în Republica Moldova pentru spălare de bani în 2017 și a fost încarcerat, însă ulterior a fost eliberat în urma unei căi de atac.