Marco Rubio: SUA nu intenționează să blocheze extrădarea fraților Tate în Marea Britanie

Întrebat despre situația juridică a celor doi influenceri, Rubio a afirmat că procedura se află în desfășurare și că autoritățile americane nu au un rol în această etapă.

„Nu există niciun rol pentru noi în acest moment, sau poate niciodată, în această privință. Nu voi comenta un proces care își urmează cursul legal”, a declarat oficialul american în timpul unei vizite în Filipine.

Administrația SUA spune că va respecta tratatul de extrădare

Potrivit publicației The Independent, un oficial de rang înalt al administrației Trump a declarat, sub protecția anonimatului, că Statele Unite intenționează să respecte tratatul de extrădare încheiat cu Regatul Unit și în cazul fraților Tate.

Andrew și Tristan Tate sunt în prezent reținuți la Miami, după ce au fost arestați la sfârșitul săptămânii trecute. Documentele depuse la dosar arată că, potrivit legislației americane, secretarul de stat are competența de a împiedica extrădarea, însă declarațiile lui Rubio sugerează că administrația nu intenționează să recurgă la această prerogativă.

Acuzații formulate în Marea Britanie

Conform documentelor judiciare desecretizate, autoritățile britanice îi acuză pe frații Tate de viol, agresiune, trafic de persoane și alte infracțiuni care ar fi fost comise în perioada 2010 – 2017.

În cazul lui Tristan Tate, o femeie susține că ar fi fost violată și agresată în timpul unei relații începute în 2012, inclusiv în momente în care nu era conștientă. Alte două femei îl acuză pe Andrew Tate de viol și agresiune, fapte care ar fi avut loc în 2014 și 2015.

Frații Tate se confruntă și cu alte acuzații în Marea Britanie, inclusiv pentru trafic de persoane, vătămare corporală și controlarea prostituției în scopul obținerii de beneficii materiale, în dosare care vizează alte presupuse victime.

Urmează o nouă audiere

Avocatul celor doi, Joseph McBride, susține că dosarul are motivații politice și afirmă că acuzațiile sunt nefondate. Andrew și Tristan Tate au respins în mod constant toate acuzațiile formulate împotriva lor.

Decizia privind îndeplinirea condițiilor legale pentru extrădare urmează să fie analizată de un judecător federal american, iar următoarea audiere în dosar este programată pentru 27 iulie. În cazul unor eventuale apeluri, procedura de extrădare ar putea dura mai mulți ani.