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Premieră în războiul din Ucraina: Un F-16 ucrainean doboară pentru prima dată un avion de vânătoare rusesc

Generalul american Dan Caine a confirmat miercuri că un avion F-16 folosit de Ucraina a obținut prima victorie într-un duel aerian împotriva unui avion de vânătoare rusesc, un moment pe care l-a descris drept un semn al consolidării capacităților militare ale Kievului.
Premieră în războiul din Ucraina: Un F-16 ucrainean doboară pentru prima dată un avion de vânătoare rusesc
Avion de vânătoare F-16 din dotarea Forțelor Aeriene Ucrainene/sursa foto: Forțele Armate ale Ucrainei
Maria Miron
22 iul. 2026, 23:03, Știri externe
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Anunțul a fost făcut de generalul Dan Caine, cel mai înalt oficial militar american, în timpul unei audieri în Senatul american. Oficialul a vorbit despre progresele făcute de Ucraina în dezvoltarea capacităților de apărare, de la sistemele antiaeriene la cele de luptă aeriană.

„Vreau să evidențiez munca extraordinară pe care o face industria de apărare a Ucrainei pentru a-și dezvolta capacitățile. Vorbim atât despre apărarea sol-aer, cât și despre capacitățile aer-aer”, a declarat generalul american, citat de The War Zone.

Scenariul unei suspendări de trei ani a ajutorului american

În timpul audierii, senatorul democrat Richard Durbin, unul dintre cei mai influenți membri ai Senatului SUA și membru al Comisiei pentru alocări bugetare, l-a întrebat pe generalul Dan Caine care ar fi efectele unei eventuale suspendări, timp de trei ani, a finanțării americane pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei.

În răspunsul său, Caine a dat drept exemplu progresele făcute de Kiev în ultimii ani. „Recent am avut prima victorie într-o luptă aeriană în care un F-16 ucrainean a doborât un avion de vânătoare rusesc. Cred că, în ultimii ani, capacitatea Ucrainei de a dezvolta o apărare aeriană stratificată a evoluat enorm, cu ajutorul și sprijinul multor parteneri”, a spus acesta.

Avionul doborât nu a fost identificat oficial

Generalul american nu a oferit detalii despre data și locul confruntării, tipul aeronavei ruse sau armamentul folosit de pilotul ucrainean. Este însă pentru prima dată când un oficial militar american de acest rang confirmă public că un F-16 ucrainean a distrus un avion de luptă rusesc într-un duel aerian.

Declarația lui Dan Caine întărește informațiile apărute după 8 iulie, când Ucraina a anunțat distrugerea unui avion multirol rusesc Su-35S. Mai mulți bloggeri militari pro-Kremlin au recunoscut atunci pierderea aeronavei, susținând că pilotul s-a catapultat și a supraviețuit. Totuși, autoritățile americane nu au confirmat oficial că avionul doborât era un Su-35S.

Printre cei mai periculoși adversari

Su-35S, un avion de luptă în valoare de un miliard de ruble, este unul dintre cele mai moderne și mai performante avioane de vânătoare din dotarea forțelor aeriene ruse.

Încă de la începutul invaziei, piloții ucraineni l-au descris drept unul dintre cei mai periculoși adversari, datorită radarului puternic și rachetelor sale cu rază lungă de acțiune. Potrivit analiștilor militari, chiar dacă acest incident nu schimbă raportul de forțe în războiul aerian, el arată că integrarea avioanelor F-16 în sistemul de apărare al Ucrainei crește riscurile pentru aviația rusă.

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