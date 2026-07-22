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Canada se alătură proiectului britanico-italiano-japonez privind avioanele de vânătoare, cu statutul de țară observatoare

Canada se alătură Programului Global de Aviație de Luptă (GCAP), fondat de Regatul Unit, Italia și Japonia, în calitate de primă țară cu statut de observator. Anunțul a fost făcut de ministerul britanic al Apărării.
Canada se alătură proiectului britanico-italiano-japonez privind avioanele de vânătoare, cu statutul de țară observatoare
Miniștrii Apărării din Marea Britanie, Italia, Japonia și Canada, în timpul conferinței despre GCAP, 21 iulie 2026. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
22 iul. 2026, 07:59, Știri externe
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Canada se alătură, în calitate de primă țară cu statut de observator, proiectului inițiat de Marea Britanie, Italia și Japonia privind construirea următoarei generații de avioane de vânătoare.

Anunțul a fost făcut de ministerul britanic al Apărării, iar decizia de a include Canada în Programul Global de Aviație de Luptă (GCAP) are scopul de a consolida lanțurile de aprovizionare ale puterilor medii, scrie POLITICO.

„Prioritatea mea este maximizarea capacității noastre de descurajare și asigurarea faptului că, în cazul în care descurajarea eșuează, suntem pregătiți să luptăm și să câștigăm alături de aliați”, a declarat noul secretar britanic al apărării, Wes Streeting, alături de omologii săi din Italia, Japonia și Canada.

Canada nu va avea un rol decizional în contextul statutului de țară observatoare

Potrivit comunicatului de presă emis de ministerul britanic al Apărării, Canada va avea acces direct la informații privind GCAP, inclusiv privind dezvoltarea capacităților, colaborarea industrială și planurile de execuție pe termen lung. Întrucât are statutul de țară observatoare, Canada nu va avea un rol decizional.

„GCAP va livra o aeronavă de generația a șasea, concepută să opereze alături de alte capacități, printre care și F-35. Aceasta va utiliza tehnologii avansate de autonomie, inteligență artificială, sisteme fără echipaj și senzori de ultimă generație pentru a menține superioritatea aeriană în fața unor amenințări în continuă evoluție”, mai relevă sursa citată.

Avionul de vânătoare de generația a șasea susține deja 4.500 de locuri de muncă în Marea Britanie, la aproximativ 600 de firme diferite din lanțul de aprovizionare de pe întreg teritoriul țării. În plus, guvernul britanic a alocat 8,6 miliarde de lire sterline pentru acest avion de vânătoare în următorii patru ani, în cadrul Planului său de investiții în apărare.

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