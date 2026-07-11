Turcia analizează aderarea la Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Decizia este încă în așteptare

Potrivit unor surse din cadrul Ministerului Apărării de la Ankara, autoritățile turce nu au luat încă o decizie definitivă privind aderarea la acest nou mecanism financiar.

Oficialii au precizat că procesul de evaluare este încă în desfășurare, iar toate aspectele privind participarea Turciei sunt analizate de instituțiile competente. În acest moment, Ankara nu și-a asumat un angajament oficial față de noua structură.

Sursele din Ministerul Apărării au declarat pentru Reuters că Turcia a urmărit îndeaproape procesul de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență și a participat la negocierile desfășurate la Montreal înainte de lansarea oficială a proiectului.

Totodată, Ankara s-a numărat printre statele care au semnat declarația comună prin care a fost anunțată crearea noii instituții financiare, document prezentat în marja summitului NATO organizat în această săptămână.

Participarea la negocieri și semnarea declarației nu înseamnă însă că Turcia a decis să devină membru al noii bănci. Autoritățile subliniază că analiza continuă înainte de adoptarea unei hotărâri finale.

Turcia analizează participarea în urma consultărilor interne

O sursă guvernamentală turcă declara anterior că, în urma consultărilor dintre instituțiile responsabile, Turcia nu este încă pregătită să își asume un angajament privind participarea la Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență.

Autoritățile analizează atât avantajele economice și strategice ale aderării, cât și obligațiile pe care le-ar presupune participarea la această inițiativă internațională.

Ministerul Apărării nu a precizat când va fi luată decizia finală, însă a transmis că evaluările continuă și că toate opțiunile rămân deschise.

Context de consolidare a cooperării în cadrul NATO

Înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență face parte din eforturile statelor aliate de a consolida cooperarea în domeniul securității și al industriei de apărare, într-un context internațional marcat de provocări geopolitice și de necesitatea creșterii investițiilor în capacitățile militare.

Pentru Turcia, o eventuală participare la acest mecanism ar putea facilita accesul la finanțarea unor proiecte strategice din domeniul apărării și ar contribui la dezvoltarea industriei naționale de profil. Cu toate acestea, autoritățile de la Ankara preferă să finalizeze toate analizele înainte de a lua o decizie oficială.

Poziția prudentă adoptată de Turcia reflectă dorința de a evalua cu atenție impactul politic, economic și militar al unei eventuale aderări, în condițiile în care țara rămâne unul dintre actorii importanți ai Alianței Nord-Atlantice.