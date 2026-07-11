Polonia comemorează Masacrul din Volînia și anunță un Zid al Memoriei pentru victimele războaielor din Ucraina

Premierul Donald Tusk a anunțat că la Varșovia va fi construit un Zid al Memoriei, pe care vor fi înscrise numele tuturor victimelor războaielor din secolul al XX-lea de pe teritoriul Ucrainei, identificate în urma proceselor de cercetare și exhumare.

Anunțul a fost făcut sâmbătă, cu ocazia comemorării celui mai sângeros episod al conflictelor interetnice dintre polonezi și ucraineni din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Autoritățile de la Varșovia consideră că masacrele comise între anii 1943 și 1945 de Armata Insurecțională Ucraineană (UPA) reprezintă un act de genocid, în timp ce Ucraina le încadrează în contextul luptei pentru independență.

Donald Tusk promite păstrarea memoriei victimelor

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Donald Tusk a afirmat că victimele „nu pot rămâne fără nume și fără o înmormântare demnă”.

Premierul a precizat că autoritățile continuă demersurile pentru reluarea căutărilor și exhumărilor victimelor din Volînia, precum și ale altor cetățeni polonezi uciși în conflictele din secolul trecut pe teritoriul actual al Ucrainei.

Potrivit lui Tusk, noul Zid al Memoriei va include o flacără eternă și numele tuturor victimelor identificate, ca simbol al respectului și al păstrării memoriei istorice.

În același timp, șeful Guvernului polonez a transmis că amintirea tragediei nu trebuie să alimenteze ostilitatea dintre cele două popoare.

„Memoria nu trebuie să servească urii. Răspunsul la naționalism nu poate fi un alt naționalism. Adevărul și memoria trebuie să ne ajute să construim un viitor mai bun”, a declarat Donald Tusk.

Președintele Karol Nawrocki condamnă naționalismul ucrainean

La ceremonia organizată în localitatea Radruż, aflată în apropierea graniței cu Ucraina, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a susținut că victimele masacrului nu trebuie uitate niciodată.

Istoric de profesie, Nawrocki a declarat că faptul că UPA a luptat împotriva Uniunii Sovietice nu justifică atrocitățile comise împotriva populației civile poloneze.

„Răul este rău. Național-socialismul german a fost rău. Comunismul sovietic a fost rău. Naționalismul ucrainean a fost rău”, a afirmat liderul polonez.

Acesta a precizat că Polonia nu acuză întregul popor ucrainean, ci ideologia promovată de liderul UPA, Stepan Bandera, precum și glorificarea simbolurilor organizației în prezent.

Tensiunile istorice continuă să afecteze relațiile dintre Polonia și Ucraina

Comemorarea are loc într-un context sensibil pentru relațiile dintre Varșovia și Kiev. Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că prioritatea Poloniei este identificarea victimelor și oferirea unor înmormântări demne, solicitând autorităților ucrainene mai multă deschidere în procesul de exhumare.

În paralel, principalul partid de opoziție din Polonia, Lege și Justiție (PiS), a propus un proiect legislativ prin care condiționează sprijinul pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană de încetarea glorificării Armatei Insurecționale Ucrainene.

Tensiunile dintre cele două state s-au amplificat în ultimele săptămâni, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acordat titlul onorific „Eroii UPA” unei unități militare de elită.

Decizia a fost urmată de retragerea celei mai înalte distincții poloneze acordate anterior liderului ucrainean și de o serie de gesturi diplomatice similare din partea ambelor state.

În pofida acestor divergențe istorice și politice, autoritățile poloneze insistă că obiectivul principal rămâne identificarea victimelor, recuperarea rămășițelor acestora și păstrarea memoriei celor care și-au pierdut viața în timpul Masacrului din Volînia.