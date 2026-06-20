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Oficialii ucraineni returnează distincțiile poloneze pe fondul intensificării disputei legate de jignirea adusă lui Zelenski de către Nawrocki

Relațiile diplomatice dintre Polonia și Ucraina au intrat într-o nouă etapă de tensiune după ce președintele polonez Karol Nawrocki a retras Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincție a statului polonez, acordată anterior președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.
Oficialii ucraineni returnează distincțiile poloneze pe fondul intensificării disputei legate de jignirea adusă lui Zelenski de către Nawrocki
Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
20 iun. 2026, 11:22, Știri externe
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Decizia a generat un val de reacții în lanț, inclusiv returnarea unor decorații poloneze de către oficiali ucraineni de rang înalt, într-un context deja sensibil al relațiilor bilaterale afectate de divergențe istorice, scrie TVPWorld.

Reacția Kievului 

În semn de protest, Kyrylo Budanov, șeful administrației prezidențiale ucrainene, a anunțat că returnează Crucea de Ofițer a Ordinului de Merit al Republicii Polone, distincție primită anul trecut de la fostul președinte Andrzej Duda.

De asemenea, ambasadorul Ucrainei la Varșovia, Vasyl Bodnar, a confirmat că va returna Crucea de Cavaler a aceluiași ordin, calificând decizia autorităților poloneze drept „istoric nedreaptă” și considerată ofensatoare în contextul actual al războiului din Ucraina.

Motivele conflictului istoric

Tensiunile au fost declanșate de decizia lui Zelenski din 26 mai, prin care o unitate a forțelor speciale ucrainene a fost denumită „Eroii UPA”, referire la Armata Insurecțională Ucraineană (UPA), organizație controversată în istoria Europei de Est.

În timp ce în Ucraina UPA este percepută de o parte a societății ca simbol al luptei pentru independență, în Polonia aceasta este asociată cu masacrele comise împotriva civililor polonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Istoricii polonezi estimează că aproximativ 100.000 de polonezi au fost uciși în regiunile Volânia și Galiția de Est între 1943 și 1945.

Acuzații politice 

Kirilo Budanov a declarat că decizia președintelui polonez reprezintă un „gest neprietensc” care ar putea fi exploatat de Rusia în scop propagandistic.

Oficialul ucrainean a subliniat că astfel de acțiuni alimentează tensiuni inutile între două state care se confruntă deja cu amenințarea comună a agresiunii ruse.

La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a avertizat că escaladarea conflictului diplomatic servește intereselor Moscovei și a cerut calmarea situației, subliniind că „linia frontului este în altă parte”.

Purtătorul de cuvânt al guvernului polonez a susținut însă decizia președintelui Nawrocki, argumentând că aceasta reflectă o poziție istorică și morală a statului polonez.

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