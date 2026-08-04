Comisarul pentru migrație al UE, „solidaritate deplină” cu Spania după criza migranților din Ceuta

UE exprimă „solidaritatea deplină” față de Spania în urma crizei migranților din Ceuta, a declarat marți comisarul UE pentru migrație, Magnus Brunner. Acesta a calificat criza migranților din Spania drept „o încercare pentru reziliența noastră europeană”, potrivit Euronews.

După reuniunea de urgență miniștrilor de interne ai UE, Brunner a vorbit cu jurnaliștii. Reuniunea a avut loc online, iar oficialii s-au întâlnit pentru a discuta consecințele crizei în urma căreia 70.000 de cetățeni din afara UE au intrat în enclava spaniolă Ceuta din Maroc în decurs de 24 de ore.

Reuniunea a avut și scopul de a atenua tensiunile cu Spania, după reacțiile negative față de politicile în materie de migrație ale premierul spaniol Pedro Sánchez.

Criza din Ceuta, un test al rezilienței UE

„Zilele trecute au reprezentat un test al rezilienței noastre europene, un test al securității frontierelor noastre externe, iar aceste zile au arătat în mod clar că există actori care nu țin cont de siguranța sau chiar de viețile unor oameni nevinovați”, a declarat Comisarul UE pentru migrație.

„Europa, cred eu, a trecut cu siguranță acest test. Persoanele respective nu au reușit să intre în spațiul Schengen, iar problema securității la frontieră a fost rezolvată rapid. Acum este esențial ca Uniunea Europeană să ia măsuri”, a adăugat Brunner.

Marți, miniștrii de interne au discutat măsuri menite să prevină repetarea crizei. Într-un comunicat de presă difuzat de Președinția irlandeză a Consiliului UE s-a menționat că există o „înțelegere comună” în rândul miniștrilor cu privire la necesitatea de a viza o serie de domenii.

Comunicatul preciza că aceste măsuri ar trebui să includă combaterea rețelelor de trafic de migranți, consolidarea procedurilor de returnare, întărirea frontierelor UE, dezvoltarea unor parteneriate mai strânse cu țările terțe și îmbunătățirea capacității de anticipare.

Măsurile ar trebui să includă și dezvoltarea unor sisteme de alertă timpurie, precum informațiile colectate înainte de trecerea frontierei și monitorizarea rețelelor sociale.

Ministrul spaniol al Internelor, Fernando Grande-Marlaska, a salutat discuțiile, afirmând că UE a „recunoscut” eforturile depuse de Spania și că „urmărește o politică semnificativă de combatere a imigrației ilegale în cadrul UE”.

„A fost o întâlnire necesară pentru a armoniza abordările actuale și viitoare. Rezultatul a fost satisfăcător și a servit la recunoașterea eforturilor Spaniei”, a declarat ministrul spaniol de Interne.

Migranții, motivați să vină în Spania

Un diplomat al UE a declarat pentru Euronews că un număr „considerabil” de state membre intenționau să discute despre „măsuri politice” și „stimulente” care ar fi putut contribui la cea mai mare trecere ilegală a frontierei înregistrată vreodată în Europa într-o perioadă atât de scurtă.

Una dintre acestea a fost decizia luată de Madrid în ianuarie de a regulariza aproximativ jumătate de milion de migranți fără documente, acordându-le permise de ședere și de muncă.

Însă abordarea mai generală adoptată de alte țări europene se îndreaptă în direcția opusă, eforturile concentrându-se pe reducerea accesului la azil, înăsprirea controalelor la frontierele UE și intensificarea returnărilor.

Reacția negativă împotriva Spaniei a început ca răspuns la sosirile în masă, Italia a dispus suspendarea temporară a liberei circulații în spațiul Schengen cu Spania. O zi mai târziu, sâmbătă, 22 de guverne ale statelor membre au trimis o scrisoare instituțiilor UE în care criticau politicile Spaniei în materie de migrație.