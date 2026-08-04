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Criza din Ceuta: Spania susține că reuniunea miniștrilor de interne a fost „constructivă”

Ministrul spaniol de Interne Fernando Grande Marlaska a declarat marți că reuniunea JAI a fost „constructivă”, iar statele membre au recunoscut reacția „imediată și eficientă” a autorităților spaniole. Conferința a fost convocată ca urmare a crizei de migrație din Ceuta.
Criza din Ceuta: Spania susține că reuniunea miniștrilor de interne a fost „constructivă”
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
04 aug. 2026, 17:54, Știri externe
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Fernando Grande Marlaska, ministrul de Interne de la Madrid, a declarat marți că reuniunea extraordinară a miniștrilor din Uniunea Europeană s-a desfășurat într-o atmosferă constructivă, iar statele membre au apreciat modul în care autoritățile spaniole au gestionat situația, notează Reuters

Desfășurarea crizei

Reuniunea JAI a fost organizată în contextul crizei migratorii de Ceuta, când zeci de mii de migranți marocani au trecut granița pe teritoriul spaniol. 

Oficialul spaniol a precizat că aproximativ 70.000 dintre cei 72.000 de migranți care au intrat în orașul autonom spaniol au părăsit deja Ceuta. 

Grande Marlaska a subliniat că spațiul Schengen nu a fost pus în pericol, întrucât Ceuta, deși aparține Spaniei, nu face parte din zona Schengen. 

Ministrul a afirmat că serviciile spaniole de informații nu au avut indicii privind producerea unei treceri masive a frontierei. 

„Nu a existat niciun raport, nicio avertizare. Din păcate, astfel de lucruri se pot întâmpla, dar să nu uităm că suntem pregătiți să intervenim imediat în cazul unei crize de acest gen”, a declarat ministrul spaniol. 

La reuniune a participat și ministrul român Cătălin Predoiu care a cerut mobilizarea urgentă a tuturor resurselor și agențiilor Uniunii Europene pentru sprijinirea Spaniei. 

Tensiuni în interirorul Uniunii Europene

Criza de la Ceuta a generat și o nouă dispută în interiorul Uniunii Europene privind politică de migrație promovată de guvernul de la Madrid. State precum Italia au suspendat acordul Schengen cu Spania, fapt ce a atras criticile lui Pedro Sanchez. 

Șeful guvernului spaniol a respins măsurile și a susținut că unele state europene au reacționat într-un mod „egoist” și „polarizant”. 

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