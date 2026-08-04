Austria ridică elicoptere deasupra Vienei. Astăzi a fost doborât un record istoric de căldură

Astăzi, într-o suburbie a Vienei s-a înregistrat o temperatură de 40,8°C. Acesta este un maxim istoric pentru țară, relatează Kronen Zeitung. Recordul anterior de 40,5°C a fost stabilit în 2013.

Cel mai ridicat nivel de pericol a fost declarat în estul Austriei din cauza vremii caniculare. Unele drumuri sunt închise. Un incendiu de pădure face ravagii în statul Burgenland.

În plus, cel mai ridicat nivel de pericol de incendiu există în Lobau, o luncă inundabilă a Dunării folosită ca zonă de agrement. În prezent, nivelul apei Dunării a scăzut la niveluri minime istorice. Niveluri comparabile au fost înregistrate în 2003 și 2018.

În paralel, în cartierul Lobau din Viena s-a desfășurat o operațiune majoră. Un elicopter de stingere a incendiilor a fost ridicat deasupra Vienei.

„Din cauza secetei continue, un incendiu de pădure s-a transformat într-un infern devastator. Poliția a sfătuit locuitorii să adune bunurile esențiale. Cu toate acestea, nu a fost încă emis niciun ordin direct de evacuare”, anunță presa austriacă.

O avertizare roșie de caniculă a fost emisă pentru Viena, Weinviertel, nordul Burgenlandului, inclusiv Seewinkel, Bazinul Vienei și orașul St. Pölten, pentru marți și miercuri .

Estul Austriei s-a aflat marți în punctul fierbinte al căldurii europene. Recordul istoric de temperatură austriac (40,5 grade Celsius în Bad Deutsch-Altenburg în 2013) a fost egalat.

Nivelurile scăzute ale apei din Dunăre au afectat și ele economia Vienei: traficul de marfă din port și producția de energie de la centralele electrice au scăzut.