„Mi-am văzut fratele murind în mare”. Drama copiilor rămași singuri după valul de migranți care a lovit enclava spaniolă Ceuta

O fată de 17 ani din orașul marocan Tanger a ajuns pe țărmul enclavei spaniole Ceuta, dar familia ei s-a destrămat în câteva minute. Din nefericire, fratele său de numai opt ani s-a înecat în timpul traversării. Mama lor a dispărut în haosul creat de zecile de mii de oameni care au încercat să ajungă în Spania. „Am văzut oameni călcând peste morți. Acum noi, copiii, cerșim pe stradă”, le-a povestit adolescenta jurnaliștilor Associated Press. Povestea ei a devenit simbolul unei tragedii care continuă și la câteva zile după valul masiv de migranți care a ajuns în Ceuta.

Peste 800 de copii au rămas fără familie

Autoritățile locale estimează că aproximativ 860 de minori neînsoțiți se află încă în Ceuta. Mulți dorm pe plaje, pe dealurile din jurul orașului sau încearcă să găsească hrană. În acest timp, centrele pentru migranți sunt deja supraaglomerate. Adolescenta spune că a supraviețuit datorită unor localnici care i-au oferit haine, mâncare și posibilitatea de a face un duș. Când a încercat să se adăpostească într-un centru pentru minori, nu a mai găsit niciun loc liber.

Traversarea s-a transformat într-o tragedie

Potrivit autorităților spaniole, aproximativ 60.000 de persoane au încercat să ajungă în enclava spaniolă din nordul Africii în timpul traversării colective de săptămâna trecută. Bilanțul este dramatic: 72 de persoane au murit, majoritatea înecate în Mediterană. Marocul a raportat separat alte 11 decese. În prezent, între 3.000 și 5.000 de migranți au rămas în Ceuta, în timp ce majoritatea adulților s-au întors voluntar în Maroc sau au fost returnați de autoritățile spaniole.

Un copil de 12 ani a implorat să nu fie trimis înapoi

Un alt moment surprins de jurnaliști a stârnit reacții puternice. Un băiat marocan de 12 ani, aflat singur, plângea și îi implora pe militarii spanioli să nu îl trimită înapoi. Repatrierea lui a fost oprită în ultimul moment, după ce locuitori din zonă și jurnaliști au atras atenția că este minor. Copilul a fost predat ulterior Gărzii Civile spaniole. Conform legislației spaniole, copiii neînsoțiți beneficiază de protecție specială și nu pot fi tratați la fel ca adulții aflați în situație de migrație ilegală.

O criză umanitară care continuă

Printre cei rămași în Ceuta se află nu doar marocani, ci și refugiați din Sudan, palestinieni din Gaza, afgani și migranți din alte state africane. Organizațiile umanitare avertizează că lipsa hranei, a apei și a locurilor de cazare transformă situația într-o adevărată criză umanitară. Mulți dintre copii nu știu dacă își vor mai revedea vreodată familiile. Pentru alții, Europa, pe care o vedeau ca pe o promisiune a unei vieți mai bune, a început cu pierderi teribile, imposibil de uitat.