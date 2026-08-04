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Când începe școala în 2026. Calendarul complet al cursurilor și vacanțelor

Noul an școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor și va fi împărțit în cinci module, separate de vacanțe. Ultima zi de cursuri va fi 18 iunie 2027, dar elevii din clasele terminale vor încheia școala mai devreme.
Când începe școala în 2026. Calendarul complet al cursurilor și vacanțelor
Marius Vale
04 aug. 2026, 06:05, Social
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Anul școlar 2026–2027 începe administrativ la 1 septembrie 2026 și se încheie la 31 august 2027, potrivit ordinului aprobat de Ministerul Educației și publicat în Monitorul Oficial.

Cursurile încep luni, 7 septembrie 2026, iar pentru majoritatea elevilor se termină vineri, 18 iunie 2027. Anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri. tura anului școlar 2026–2027

Modulul 1

Cursurile se desfășoară de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026.

Urmează vacanța de toamnă, de sâmbătă, 24 octombrie, până duminică, 1 noiembrie 2026. Elevii revin la școală luni, 2 noiembrie. lul 2

Al doilea modul începe luni, 2 noiembrie 2026, și se încheie marți, 22 decembrie 2026.

Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se termină duminică, 10 ianuarie 2027. Cursurile sunt reluate luni, 11 ianuarie. lul 3

Al treilea modul începe luni, 11 ianuarie 2027.

Data la care se încheie diferă în funcție de județ și poate fi:

vineri, 12 februarie 2027;
vineri, 19 februarie 2027;
vineri, 26 februarie 2027.

Diferențele apar deoarece fiecare inspectorat școlar stabilește perioada vacanței mobile, cunoscută și drept „vacanța de schi”.

Vacanța mobilă din februarie sau martie

Elevii vor avea o săptămână de vacanță în intervalul 15 februarie–7 martie 2027.

În funcție de decizia fiecărui inspectorat, vacanța poate fi programată în una dintre următoarele perioade:

  • 15–21 februarie;
  • 22–28 februarie;
  • 1–7 martie.

Prin urmare, cursurile vor fi reluate luni, 22 februarie, 1 martie sau 8 martie, în funcție de județ. lul 4

Modulul al patrulea începe după vacanța mobilă, la una dintre datele stabilite la nivel județean, și se încheie vineri, 23 aprilie 2027.

Vacanța de primăvară începe sâmbătă, 24 aprilie, și se termină marți, 4 mai 2027. Elevii se întorc la cursuri miercuri, 5 mai. lul 5

Ultimul modul începe miercuri, 5 mai 2027, și se termină vineri, 18 iunie 2027.

Vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie 2027, și durează până duminică, 5 septembrie 2027. termină școala elevii din clasele terminale

Pentru anumite clase, cursurile se încheie mai devreme:

  • clasele a XII-a de zi și a XIII-a seral sau cu frecvență redusă termină pe 4 iunie 2027;
  • elevii claselor a VIII-a termină pe 11 iunie 2027;
  • majoritatea elevilor termină pe 18 iunie 2027;
  • clasele din învățământul liceal tehnologic, cu excepțiile stabilite prin ordin, și elevii din învățământul profesional termină pe 25 iunie 2027;
  • în învățământul postliceal, durata cursurilor este stabilită prin planurile de învățământ. fac cursuri pe 5 octombrie

Pe 5 octombrie 2026, de Ziua internațională a educației, nu vor fi organizate cursuri.

De asemenea, elevii nu merg la școală în zilele de sărbătoare legală și în celelalte zile nelucrătoare prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. au loc „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026–23 aprilie 2027.

Fiecare program va dura câte cinci zile consecutive lucrătoare. Școlile vor stabili perioadele exacte, cu obligația ca „Școala altfel” și „Săptămâna verde” să fie programate în module diferite. darul vacanțelor școlare 2026–2027

Vacanțe în anul școlar 2026-2027

  • Vacanța de toamnă: 24 octombrie–1 noiembrie 2026;
  • Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026–10 ianuarie 2027;
  • Vacanța mobilă: o săptămână în perioada 15 februarie–7 martie 2027;
  • Vacanța de primăvară: 24 aprilie–4 mai 2027;
  • Vacanța de vară: 19 iunie–5 septembrie 2027.

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