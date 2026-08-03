Noul parazit alimentar care îngrozește America a cauzat doi morți

Departamentul de Sănătate și Servicii Sociale din Michigan a declarat că ambele persoane sufereau de afecțiuni preexistente care ar fi putut fi agravate de boala intestinală și de deshidratare, potrivit Associated Press.

Departamentul a precizat că nu va furniza informații suplimentare cu privire la aceste decese.

Parazitul infectează alimentele care au intrat în contact cu fecalele umane, cel mai frecvent atunci când legumele și fructele sunt irigate sau spălate cu apă contaminată.

Odată ingerat, acesta provoacă o afecțiune intestinală caracterizată prin „mișcări intestinale frecvente și, uneori, explozive”, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Autoritățile federale din domeniul sănătății au identificat salata verde provenită din Mexic, servită în restaurantele Taco Bell din cinci state ale SUA, ca sursă a epidemiei de amploare.

În ansamblu, cazurile de ciclosporă au atins un record în SUA.

Începând cu 1 mai, CDC a primit rapoarte privind peste 4.100 de cazuri confirmate și investighează alte peste 7.400 de cazuri probabile în 41 de state.

Autoritățile federale din domeniul sănătății au declarat că alte „mărci, restaurante, comercianți cu amănuntul sau canale de distribuție” ar putea fi legate de focar, pe măsură ce ancheta continuă.