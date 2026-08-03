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Reuters: Măsură fără precedent în România care subliniază amploarea crizei energetice

O măsură fără precedent care subliniază amploarea crizei energetice din regiune, scrie Reuters după ce militarii români au detonat o stâncă pentru a redirecționa apa către centrala de la Cernavodă. „O intervenție spectaculoasă”, spune Le Figaro.
Reuters: Măsură fără precedent în România care subliniază amploarea crizei energetice
Cosmin Pirv
03 aug. 2026, 20:36, Social
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Imaginile publicate de Ministerul Apărării cu detonarea controlată a stâncii pentru devierea debitului brațului Bala către Dunărea Veche, în vederea alimentării cu apă a Centralei de la Cernavodă, au fost preluate de publicații și agenții internaționale precum Reuters, AP și Le Figaro.

Scafandrii de luptă EOD și specialiștii din Brigada 10 Geniu au efectuat cu succes detonarea controlată a unei încărcături explozive de mare putere, a anunțat luni Ministerul Apărării.

În total, în ultimele zile, MApN a intervenit cu peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice pentru a devia cursul Dunării spre Centrala Nucleară Cernavodă.

„Măsură fără precedent”

Reuters notează că operațiunea va deschide calea pentru construirea unui baraj temporar care va direcționa mai multă apă către albia Dunării, afectată de secetă, unde se află centrala de la Cernavodă.

„O măsură fără precedent care subliniază amploarea crizei energetice din regiune”, scriu jurnaliștii agenției.

„Luni, armata română a folosit 180 de kilograme de exploziv pentru a dinamita roca din apropierea Canalului Bala al Dunării, cu scopul de a redirecționa apa către albia principală a râului și către centrala nucleară de stat de la Cernavodă”, a scris AP.

„Intervenție spectaculoasă”

Le Figaro vorbește despre o „intervenție spectaculoasă”, care a avut loc într-un moment în care Dunărea atinge niveluri istorice scăzute din cauza căldurii extreme și a secetei, punând în pericol producția de energie nucleară nu doar în România, ci și în Ungaria.

Centralele care utilizează apele fluviului pentru răcire, precum Cernavodă în România sau Paks în Ungaria, au fost deja nevoite să-și reducă semnificativ puterea sau chiar să oprească complet reactoarele, sporind presiunea asupra rețelelor electrice naționale și dependența de importurile de energie electrică.

Stare de alertă

Reuters notează că ambele guverne au cerut populației și companiilor să reducă consumul de energie electrică.

Nu a trecut neobservată în presa internațională oprirea temporară a producției fabricile Dacia și Ford din România până în 19 august.

Presa internațională amintește că Guvernul de la București a anunțat vineri instituirea stării de alertă la nivel național în sectorul energetic.

Operațiunea a atras atenția presei internaționale deoarece este rar ca armata să fie implicată într-o intervenție menită să protejeze funcționarea unei centrale nucleare, într-un context de secetă și criză energetică.

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