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„La Mița Biciclista” stinge lumina și cere altor clădiri-monument să-i urmeze exemplul | „Împreună nu mai e simbolic”

„La Mița Biciclista” decide să renunțe, pe perioada crizei energetice, la iluminatul arhitectural al fațadei, în demersul său de a fi un exemplu de sustenabilitate și pentru alte clădiri-monument, instituții bucureștene și nu numai. Administratorii imobilului din str. Biserica Amzei 9 spun că au în plan o reducere cu 15 - 20% a consumului de energie electrică și că vor face public rezultatul demersului, oricare va fi acesta.
„La Mița Biciclista” stinge lumina și cere altor clădiri-monument să-i urmeze exemplul | „Împreună nu mai e simbolic”
Facebook/La Mița Biciclista
Luiza Moldovan
03 aug. 2026, 20:39, Social
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Una dintre cele mai cunoscute clădiri istorice din centrul Capitalei, „La Mița Biciclista”, anunță că oprește iluminatul arhitectural al fațadei, în demersul său de a oferi un exemplu de reducere a consumului de energie, pe durata stării de alertă energetică.

Administratorii imobilului sunt conștienți că gestul singur, în sine, nu rezolvă situația sistemului energetic, dar că, urmat de al altor instituții, ar putea avea un impact simțitor.

Exact în intervalul critic

România e în stare de alertă energetică.

Seceta extremă din Europa a coborât debitul Dunării, iar hidrocentralele merg la capacitate redusă, obligând România să-și reducă producția de energie electrică.

Intervalul critic pentru sistem e seara, între 20:00 și 23:00, exact orele în care o fațadă luminată e cea mai vizibilă”, notează ARCEN, asociația care a readus la viață imobilul din str. Biserica Amzei 9, devenit, în scurt timp de la reabilitare, un stabiliment creativ destinat cafelei, întâlnirilor culturale, dezbaterilor, lecturilor.

„Nu ne facem iluzii”

„Nu ne facem iluzii: o fațadă stinsă nu salvează sistemul energetic al României. Sunt câțiva kilowați.

De aceea am stins și ce nu se vede. Din această săptămână:

– climatizare la 23-24°C și închiderea AC-urilor după ora 20.00;

– niciun spațiu răcit fără public;

– producția din laborator comasată într-o singură pornire a cuptoarelor, dimineața;

– echipamentele scoase complet de sub tensiune peste noapte, nu lăsate în standby;

– vitrinele goale oprite, stocul consolidat seara.

Ne-am propus o reducere de 15%-20% a consumului casei. Publicăm rezultatul real pe 17 august, oricare va fi el.

Măsurile sunt luate pe toată durata stării de alertă”, scriu administratorii imobilului, care mizează mult pe puterea exemplului personal.

„Împreună nu mai e simbolic”, scrie ARCEN

„Nu vă cerem nimic dumneavoastră.

Cerem clădirilor care ne seamănă, monumente, hoteluri, instituții, sedii cu fațade iluminate din centrul Bucureștiului. Stingeți și dumneavoastră, seara, între 20:00 și 23:00, cât ține luna august. Suntem câteva sute în oraș. Împreună, nu mai e simbolic”.

O clădire-simbol a Bucureștiului

Imobilul La Mița Biciclista, situat pe strada Biserica Amzei, este unul dintre cele mai fotografiate monumente istorice din București.

Construit la începutul secolului al XX-lea în stil eclectic cu influențe Art Nouveau și Beaux-Arts, palatul este legat de celebra Maria Mihăescu, supranumită „Mița Biciclista”, una dintre cele mai cunoscute figuri mondene ale Bucureștiului de odinioară.

După un amplu proces de restaurare, clădirea a fost redeschisă publicului și găzduiește astăzi o cafenea și un spațiu destinat evenimentelor culturale.

Inițiativa ARCEN vine în contextul în care România traversează o perioadă de alertă energetică provocată de scăderea accentuată a debitului Dunării, fenomen care afectează producția de energie în hidrocentrale și pune presiune asupra sistemului energetic național, în special în intervalul de consum maxim din timpul serii.

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