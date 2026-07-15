Fosta croitorie de lângă Piața Amzei, de vizavi de La Mița Bicilista, oferită gratuit pentru proiecte independente timp de doi ani

Clădirea din strada Biserica Amzei 16-18, care a găzduit o croitorie, se deschide sâmbătă, 18 iulie sub numele ALTLOC 1.6.1.8, iar spațiile ei se dau gratuit orașului pentru proiecte independente, timp de 24 de luni, până când clădirea intră în restaurare, a anunțat miercuri Edmond Niculușcă, directorul și fondatorul ARCEN și inițiatorul proiectelor culturale din zona Amzei.

ALTLOC 1.6.1.8 face parte din ecosistemul cultural dezvoltat în zona Pieței Amzei, respectiv La Mița Biciclista, restaurarea Cinema Marconi și inițiativa civică Amzei District 2030, pe fundamentul celor 20 de ani de activitate ai ARCEN.

Spațiile fostei croitorii pot fi vizionate de persoanele interesate între 22 și 28 iulie, iar pe 28 iulie se deschide apelul public de proiecte.

Potrivit reprezentanților ARCEN, ALTLOC 1.6.1.8 nu vinde nimic din ce oferă: șapte spații care se dau gratuit și un bar care susține cheltuielile. Curtea interioară de aproape 400 de metri pătrați, spațiile de la stradă și încăperile de la etaj merg, prin apel public de proiecte, către cei care au nevoie de infrastructură și nu o au: artiste și artiști la început de drum, muzicieni, DJ, ilustratori, performeri, studenți, oameni cu idei pentru oraș. Barul, cu prețuri asumat accesibile (berea costă 16 lei), finanțează integral funcționarea locului, fără bani publici.

„La Mița am arătat ce devine o casă când o iubești fără rest. ALTLOC 1.6.1.8 arată ce poate face o casă în timp ce își așteaptă restaurarea: să stea deschisă. Peste drum am construit un loc care cere mult, pentru că oferă totul. Vizavi deschidem unul care nu cere nimic, decât să ai nevoie de el”, declară Edmond Niculușcă, inițiatorul proiectelor culturale din zona Amzei.

„Arta are nevoie de un loc sigur și vizibil în societate”

Potrivit acestuia, este vorba de „o promisiune în trei timpi”.

Deschiderea curții, de sâmbătă, este doar primul pas. Cu această ocazie, cei care vor un spațiu își pot lăsa datele încă din seara deschiderii: vor fi chemați primii la vizionări. Marțea viitoare, pe 21 iulie, se anunță apelul public de proiecte, iar între 22 și 28 iulie sunt programate vizionări ale celor șapte spații, de la curte la încăperile de la etaj, care pot deveni ateliere de creație, studio de fotografie, spații de întâlnire sau de expunere, pentru oricine vrea să vadă exact ce se dă.

Pe 28 iulie se deschide apelul de proiecte. Înscrierile rămân deschise pe toată durata celor 24 de luni, cu selecții lună de lună. Primele proiecte selectate vor fi anunțate pe 12 august.

Potrivit inițiatorilor, miza o reprezintă o comunitate, nu un program. În jurul celor șapte spații, ALTLOC 1.6.1.8 își propune să adune o comunitate de artiste și artiști, manageri culturali la început de drum, colective și ONG-uri tinere, și să încurajeze colaborările dintre ei.

„Arta are nevoie de un loc sigur și vizibil în societate, iar cei care o fac, de spații de lucru și de expunere pe termen lung. Peste tot se cere ca ele să fie măcar accesibile ca preț. Noi am înlocuit «accesibil» cu «gratuit»”, a precizat Edmond Niculușcă.

ALTLOC 1.6.1.8 este a doua fază a demersului început de ARCEN în zona Amzei, explică oficialul ARCEN.

„Dacă La Mița Biciclista reprezintă excelența, iar Cinema Marconi restituirea, ALTLOC 1.6.1.8 adaugă piesa care lipsea: accesul. Practica numită urbanism tranzitoriu este consacrată la Paris și Berlin: activarea temporară a clădirilor aflate în așteptarea reconversiei. Bucureștiul o primește acum asumat, cu data închiderii anunțată din prima zi”, arată ARCEN.

De sâmbătă. de la 19:00, curtea se deschide cu intrare liberă, în limita capacității. Curtea va fi deschisă toată vara duminică-miercuri, de la 16:00 la 00:00, iar joi-sâmbătă de la 16:00 la 02:00. În vara lui 2028, clădirea intră în șantier. Fiecare proiect găzduit lasă o urmă, iar din urme va fi făcută expoziția de închidere, au conchis inițiatorii.