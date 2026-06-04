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Există viață după paragină / Cinema Marconi anunță tururi ghidate înainte de montarea noului acoperiș

Este o criză acută a sălilor de cinema în București, iar, în această criză, vine proiectul de restaurare a unei capodopere arhitecturale a Bucureștiului interbelic - Cinema Marconi, clădire lăsată în paragină de treizeci de ani încoace. Restaurarea promite să nu depășească patru ani, iar acum, Cinema Marconi, splendida clădire Art Deco, până de curând, abandonată, oferă tururi ghidate.
Există viață după paragină / Cinema Marconi anunță tururi ghidate înainte de montarea noului acoperiș
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ARCEN
Luiza Moldovan
04 iun. 2026, 15:57, Cultură-Media
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Asociația ARCEN organizează în 11 și 13 iunie o serie de vizite ghidate în fostul Cinema Marconi din Calea Griviței, înainte de montarea unui acoperiș provizoriu care va proteja clădirea după aproape un deceniu în care sala a rămas expusă ploii și aproape trei decenii de abandon, potrivit unui comunicat al grupului.

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Vizitele vor avea loc joi, 11 iunie, de la ora 18:30, și sâmbătă, 13 iunie, de la ora 10:00, accesul urmând să fie permis în grupuri mici, cu ghid și echipament de protecție, pe șantierul deschis publicului.

Pentru prima oară în treizeci de ani, Marconi nu va mai sta sub cerul liber

Potrivit ARCEN, montarea acoperișului provizoriu va începe la 1 iulie și marchează un moment important în salvarea clădirii istorice.

„Pentru prima oară după aproape 10 ani de ploaie și trei decenii de abandon, sala va înceta să mai stea sub cerul liber”, se arată în comunicatul organizației.

Cinema Marconi, ridicat în 1926 și inaugurat în 1930 după planurile arhitectului Constantin Cananău, este un monument istoric Art Deco de categoria B.

Cine Marconi e răspunsul la o criză a sălilor de cinema din Bucrești

După închiderea cinematografului, clădirea a fost lăsată în paragină timp de aproape 30 de ani, înainte de a fi preluată pentru restaurare de ARCEN.

Președintele ARCEN, Edmond Niculușcă, susține că proiectul urmărește nu doar salvarea unei clădiri istorice, ci și reconstruirea infrastructurii culturale a Capitalei.

„O țară care a dat lumii filme mari nu are, în capitala ei, o sală pe măsură. Cinema Marconi e răspunsul la lipsa asta”, spune Niculușcă.

Restaurarea va fi făcută cu specialiști francezi

Restaurarea, despre care Mediafax a mai scris aici,  este realizată de o echipă franco-română coordonată de arhitectul Fabien Drubigny și include specialiști implicați anterior în proiecte precum reconstrucția fleșei de la Notre-Dame de Paris și restaurarea plafoanelor de la Versailles.

Bugetul total al proiectului este estimat la 10-12 milioane de euro, iar redeschiderea este programată pentru 2030-2031, la centenarul clădirii.

La final, Cinema Marconi va funcționa ca un complex cultural cu trei săli de cinema, centru de arte vizuale, spații pentru expoziții și evenimente, restaurant și cafenea cu librărie.

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