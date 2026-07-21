Prima pagină » Știrile zilei » Plajele Debarcării din Normandia ar putea fi incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO la finalul lunii iulie

Plajele Debarcării din Normandia ar putea fi incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO la finalul lunii iulie

Plajele pe care au avut loc debarcările din Ziua Z sunt foarte aproape de a fi incluse în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, la capătul unui proiect lansat în urmă cu aproape 20 de ani. Agenția ONU este așteptată să anunțe decizia finală până pe 27 iulie, în urma unei reuniuni din Coreea de Sud.
Plajele Debarcării din Normandia ar putea fi incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO la finalul lunii iulie
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
21 iul. 2026, 15:18, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Proiectul de înscriere a plajelor Debarcării din Normandia pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO a fost lansat în 2008 și se află acum în etapa finală, notează AFP

Dosarul de candidatură subliniază că aceste locuri „poartă memoria luptei pentru libertate și pace” și au devenit un punct de reuniune cu semnificație globală pentru comemorarea celui de-Al Doilea Război Mondial. 

Potrivit autorităților regionale, includerea în Patrimoniul Mondial UNESCO ar reprezenta o recunoaștere a sacrificiului celor care au luptat pentru eliberarea Europei de sub regimul nazist și pentru încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.  

Dosarul de candidatură include cele cinci plaje istorice cunoscute sub denumirile de cod Utah, Omaha, Gold, Juno și Sword, precum și alte locuri emblematice ale debarcării, printre care Pointe du Hoc, bateria germană de artilerie de la Longues-sur-Mer și portul artificial Mulberry de la Arromanches-les-Bains, construit pentru a facilita aprovizionarea forțelor aliate. 

Impactul economic al turismului memorial

Autoritățile din Normandia estimează că statutul UNESCO ar putea impulsiona și mai mult turismul memorial. În cursul anului trecut, aproximativ 1.8 milioane de persoane au vizitat siturile Debarcării, peste o treime dintre acestea venind din străinătate, în special din Regatul Unit, Statele Unite și Germania. 

Datele disponibile pentru anul 2022 arată că aceste vizite au generat venituri de aproximativ 700 de milioane de euro și au susținut peste 8.400 de locuri de muncă, iar o includere a siturilor în patrimoniul UNESCO ar putea genera o creștere de 15%. 

Contextul istoric

În Normandia, pe data de 6 iunie 1944, s-a desfășurat una dintre cele mai importante operațiuni militare din istorie. 

Peste 150.000 de soldați din aproximativ 15 state, între care americani, britanici și canadieni, au debarcat pe coasta Normandiei în cadrul celei mai mari armade navale organizate vreodată. 

Peste 4.000 dintre aceștia și-au pierdut viața în prima zi a operațiunii. 

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Ministra demisă a mediului, Diana Buzoianu, a constatat că este o problemă cu infrastructura împotriva inundațiilor, după viiturile din Bușteni și Breaza. A descoperit și un studiu al Băncii Mondiale
Gandul
BREAKING | Fiul actriței din telenovelele de pe Acasă TV a murit la doar 31 de ani 😲
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport
Admiterea la liceu, schimbare majoră din 2027. Școlile vor putea selecta elevii printr-un examen suplimentar. Sorin Ion: „Va fi pentru ei o șansă în plus. De ce să depindă viitorul lor doar de două examene?”
Libertatea
Un bebeluș s-a născut cu doi „gemeni” ascunși în propriul corp. Cazul medical extrem de rar care i-a uimit pe medici
CSID
Ford lansează două noi ediții pentru SUV-ul produs la CRAIOVA. Noutățile gamei PUMA
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia