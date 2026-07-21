Plajele Debarcării din Normandia ar putea fi incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO la finalul lunii iulie

Proiectul de înscriere a plajelor Debarcării din Normandia pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO a fost lansat în 2008 și se află acum în etapa finală, notează AFP.

Dosarul de candidatură subliniază că aceste locuri „poartă memoria luptei pentru libertate și pace” și au devenit un punct de reuniune cu semnificație globală pentru comemorarea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Potrivit autorităților regionale, includerea în Patrimoniul Mondial UNESCO ar reprezenta o recunoaștere a sacrificiului celor care au luptat pentru eliberarea Europei de sub regimul nazist și pentru încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Dosarul de candidatură include cele cinci plaje istorice cunoscute sub denumirile de cod Utah, Omaha, Gold, Juno și Sword, precum și alte locuri emblematice ale debarcării, printre care Pointe du Hoc, bateria germană de artilerie de la Longues-sur-Mer și portul artificial Mulberry de la Arromanches-les-Bains, construit pentru a facilita aprovizionarea forțelor aliate.

Impactul economic al turismului memorial

Autoritățile din Normandia estimează că statutul UNESCO ar putea impulsiona și mai mult turismul memorial. În cursul anului trecut, aproximativ 1.8 milioane de persoane au vizitat siturile Debarcării, peste o treime dintre acestea venind din străinătate, în special din Regatul Unit, Statele Unite și Germania.

Datele disponibile pentru anul 2022 arată că aceste vizite au generat venituri de aproximativ 700 de milioane de euro și au susținut peste 8.400 de locuri de muncă, iar o includere a siturilor în patrimoniul UNESCO ar putea genera o creștere de 15%.

Contextul istoric

În Normandia, pe data de 6 iunie 1944, s-a desfășurat una dintre cele mai importante operațiuni militare din istorie.

Peste 150.000 de soldați din aproximativ 15 state, între care americani, britanici și canadieni, au debarcat pe coasta Normandiei în cadrul celei mai mari armade navale organizate vreodată.

Peste 4.000 dintre aceștia și-au pierdut viața în prima zi a operațiunii.