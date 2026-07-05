Sătui de turiști, locuitorii unui sat din Slovacia vor să renunțe la statutul de obiectiv UNESCO

De la înscrierea sa în Patrimoniul Mondial UNESCO în 1993, micul sat slovac Vlkolinec, situat în nordul Carpaților Occidentali, a cunoscut o renaștere a activității, păstrându-și în același timp peisajele și tradițiile rurale. Această activitate nu îi mulțumește pe unii dintre cei 17 locuitori ai săi, care locuiesc acolo tot timpul anului și care se luptă să-și păstreze intimitatea în fața afluxului de vizitatori, potrivit Le Figaro.

Conform cifrelor oficiale, aproximativ 100.000 de turiști cutreieră anual străzile înguste ale satului și dealurile din jur. Acest aflux a alungat zeci de locuitori.

Anton Sabucha, un slovac în vârstă de 68 de ani, încearcă să-i descurajeze pe cei mai curioși dintre ei plasând un semn pe o barieră instalată în fața casei sale, cu mesaje inteligibile: „Proprietate privată”, „Intrarea interzisă”.

Localnicii satului UNESCO acuză autoritățile

Cu cele aproximativ patruzeci de case din bușteni vopsite în alb, galben sau maro, cu clopotnița din secolul al XVIII-lea și cu micul său turn de clopotniță, satul oferă un cadru de carte poștală, asemănător unui film. Turiștii pot vizita centrul de informare UNESCO, care îi cufundă în istoria acestor locuri obligatorii, prezentând lungmetrajele filmate acolo, precum celebrul Doctor Jivago al lui David Lean.

Satul organizează, de asemenea, ateliere de confecționare a costumelor populare, coșuri, încondeierea turtei dulci, precum și festivaluri ale recoltei și reconstituiri ale nunților tradiționale.

„ Le arată ceva ce nu mai există aici”, exclamă domnul Sabucha, cel mai în vârstă locuitor al satului, care susține că unele dintre aceste activități nu au nicio legătură cu Vlkolinec, acuzând astfel autoritățile că estompează linia dintre autenticitate și un parc de distracții. Pentru el, retragerea desemnării UNESCO ar fi soluția pentru o revenire la calm, o sugestie care reapare în mod regulat în discursul public.

Primesc 400 de euro pe an pentru a compensa inconvenientele

Nu toată lumea împărtășește această opinie, notează Jan Ondrik, președintele asociației civice Vlkolinec, dar cu toate acestea, aceștia deplâng infrastructura inadecvată pentru gestionarea afluxului de vizitatori, inclusiv drumul principal de acces, parcarea și toaletele publice – până la punctul în care unii vizitatori recurg la a se ușura în grădina cuiva. Peter Gries, un pensionar în vârstă de 63 de ani care locuiește în sat, merge chiar până la a compara Vlkolinec cu „ o canalizare”.

Miroslav Parobek, în vârstă de 62 de ani, șeful departamentului de cultură și turism al municipalității Ruzomberok, respinge toate criticile. Administratorul satului declară că municipalitatea solicită în prezent finanțare din partea Norvegiei, ca parte a unui proiect de cooperare pentru restaurarea, printre altele, a bisericii și școlii, construirea de toalete suplimentare și crearea unui parc de parcare în afara satului.

„Nu este un muzeu în aer liber, este un sat viu”, a spus el, adăugând că locuitorii primesc 400 de euro pe an pentru a compensa inconvenientele și pot solicita sprijin suplimentar pentru renovări. Această compensație pare „nesemnificativă” pentru cei care au fost atrași în zonă de „zona rurală, liniște, munț ”, a mărturisit Lucia Hudecova, o locuitoare în vârstă de 42 de ani.

Unii turiști, precum Kristina Ziahlhofstettere din Germania, recunosc cu ușurință că situația trebuie să fie dificilă. „Cred că suntem prea mulți”, spune ea, neîndrăznind să-și imagineze oameni rătăcind constant prin casa și grădina ei.