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Aici se refugiază rușii care fug de Putin. Povestea unui oraș schimbat de război

Peste 60.000 de ruși au ajuns în Armenia din 2022, fugind de război și de persecuția politică. Capitala Erevan a devenit un refugiu pentru exilați.
Aici se refugiază rușii care fug de Putin. Povestea unui oraș schimbat de război
Andreea Tobias
05 iul. 2026, 21:05, Știri externe
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Capitala Armeniei a devenit, în ultimii ani, un refugiu pentru rușii care fug de război, de mobilizare și de persecuția politică. Peste 60.000 de ruși au ajuns în Erevan din 2022, potrivit datelor guvernamentale citate de The i Paper. Orașul antic s-a transformat treptat, pe măsură ce noii veniți și-au construit acolo o viață nouă.

Egor, un fost agent de poliție din Sankt Petersburg, a fugit din Rusia după ce a participat la proteste anti-Kremlin. Tânărul de 31 de ani a fost respins mai întâi la granița cu Georgia. Armenia i-a oferit ultima șansă de a scăpa de autoritățile ruse. Bunica lui, care trăise ororile celui de-al Doilea Război Mondial, îl îndemnase încă din 2022 să plece din țară. Astăzi, Egor lucrează ca fotograf și spune că și-a găsit o nouă familie într-o cafenea din Erevan, alături de alți exilați.

Un oraș transformat de sosirea rușilor

Erevan, unul dintre cele mai vechi orașe locuite neîntrerupt din lume, arată acum diferit față de acum câțiva ani. Au apărut cafenele elegante, baruri și spații de coworking, multe înființate chiar de ruși. Limba rusă se aude aproape la fel de des ca limba armeană. Contrastul cu blocurile sovietice și clădirile brutaliste rămase din trecut este puternic.

Mulți dintre rușii ajunși în Erevan au trecut mai întâi prin Georgia, singura frontieră terestră rămasă deschisă. Odată cu virajul politic al Georgiei, tot mai mulți disidenți au ales să plece și mai departe de influența Kremlinului.

Yaroslav, fost angajat al unei librării din Moscova, a fost unul dintre ei. A fost arestat în timpul protestelor din Tbilisi și amenințat cu extrădarea către Moscova. „Simțeam libertatea. În sfârșit, puteam respira”, a povestit el, despre momentul trecerii graniței spre Armenia.

Anya și Polina, două povești de exil diferite

Anya, în vârstă de 36 de ani, a plecat spre Erevan chiar în ziua în care Rusia a invadat Ucraina, cu doar un rucsac și 100 de dolari. Ea a fost apropiată de cercul lui Alexei Navalnîi, liderul opoziției ruse, mort în închisoare în 2024. În Armenia, ea spune că s-a simțit suficient de liberă să-și accepte sexualitatea. Polina, ilustratoare de 23 de ani, a plecat din Rusia în 2023, trecând mai întâi prin Sri Lanka. Ea lucrează acum, alături de alți artiști ruși, la proiecte împotriva războiului, care nu pot fi publicate în Rusia.

Mulți dintre exilați au încă rude rămase în Rusia, într-un context tensionat de continuarea războiului. Egor spune că nu regretă decizia de a pleca, deși îi lipsește sentimentul de a nu mai fi oaspete într-o altă țară. El nu vede nicio perspectivă de schimbare în Rusia, nici măcar după moartea lui Putin, și își dorește să devină cetățean armean.

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