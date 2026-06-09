Ambasadorul Cosmin Dinescu va conduce noua Misiune de Parteneriat a UE în Armenia

Oana Țoiu l-a felicitat, într-o postare pe X, pe ambasadorul Cosmin George Dinescu pentru numirea sa în funcția de șef al nou-înființatei Misiuni de Parteneriat a Uniunii Europene în Armenia (EUPM Armenia), mandat care începe la 11 iunie 2026.

„Această numire, realizată în urma unui proces de selecție extrem de competitiv, reprezintă o recunoaștere deplină a experienței sale profesionale și a standardelor înalte ale corpului diplomatic român”, a transmis Țoiu.

Ministrul a evidențiat experiența de peste 25 de ani a lui Cosmin Dinescu în diplomație, precum și rolul său în înființarea și conducerea Misiunii de Parteneriat a UE în Republica Moldova.

„Cariera sa diplomatică remarcabilă, de peste 25 de ani, abilitățile dovedite de leadership în înființarea și conducerea EUPM Moldova, precum și expertiza României în materie de reziliență societală constituie resurse esențiale pentru acest nou și important mandat”.

Conform lui Țoiu, „sub conducerea sa, EUPM Armenia va sprijini reziliența democratică și capacitățile de gestionare a crizelor din această țară, oferind consultanță strategică și operațională pentru combaterea amenințărilor cibernetice, a dezinformării și interferențelor externe, precum și a fluxurilor financiare ilicite”.

Ministrul a amintit că misiunea a fost înființată în primăvara anului 2026, la solicitarea autorităților armene, pentru un mandat inițial de doi ani.

„Misiunea EUPM Armenia reflectă angajamentul ferm al Uniunii Europene de a sprijini securitatea, reziliența și dezvoltarea democratică a Armeniei. Îi urez domnului ambasador Cosmin Dinescu mult succes în îndeplinirea acestui mandat de maximă importanță și în consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Armenia”, a conchis șefa diplomației române.