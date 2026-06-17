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UE pregătește măsuri de sprijin comercial pentru Armenia, după interdicțiile impuse de Rusia

UE pregătește măsuri comerciale de urgență pentru Armenia, pentru a ajuta țara să compenseze restricțiile impuse de Rusia la importuri.
UE pregătește măsuri de sprijin comercial pentru Armenia, după interdicțiile impuse de Rusia
Iulian Moşneagu
17 iun. 2026, 07:42, Știri externe
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Comisia Europeană lucrează la așa-numite măsuri comerciale autonome, care ar reduce taxele pentru unele produse alimentare și agricole exportate de Armenia, afirmă surse citate de Financial Times.

Inițiativa vine ca răspuns la restricțiile impuse de Rusia înaintea alegerilor din Armenia, despre care Bruxelles-ul crede că au avut rolul de a pune presiune pe guvernul pro-occidental al țării.

„Acum este momentul ca noi să intervenim și să îi sprijinim, să arătăm că putem fi un partener de încredere”, a declarat una dintre surse pentru FT.

Armenia, prinsă între piața rusă și sprijinul UE

Măsurile, care trebuie aprobate de o majoritate a statelor membre și de Parlamentul European, ar acoperi cele mai multe dintre cele aproximativ 20 de categorii de produse vizate de interdicțiile rusești, în valoare de aproximativ 420 de milioane de euro pe an. Bruxelles-ul este îngrijorat că Moscova ar putea intensifica presiunile comerciale asupra fostei republici sovietice, au adăugat acestea.

Miniștrii de Externe ai UE au discutat luni, la Luxemburg, această chestiune cu șeful diplomației armene, au spus oficialii. Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, urmează de asemenea să meargă în Armenia la începutul lunii viitoare.

„Comisia va propune măsuri comerciale autonome pentru a ajuta mai multe companii armenești să acceseze noi oportunități pe piața UE și pentru a sprijini economia țării acolo unde a fost cel mai afectată”, a declarat pentru FT purtătorul de cuvânt al Comisiei, Olof Gill.

Armenia face parte dintr-o uniune vamală condusă de Rusia, ceea ce îi oferă Moscovei o influență puternică asupra importurilor și exporturilor țării. Această situație complică și eforturile UE de a încheia acorduri comerciale preferențiale cu Erevanul.

Înaintea alegerilor parlamentare din 7 iunie, Rusia a început să impună restricții la importurile din Armenia. Primele vizate au fost florile, Moscova invocând motive fitosanitare. Au urmat apoi apa minerală, vinul, fructele, legumele și peștele.

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