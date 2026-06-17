Timișoara găzduiește reuniunea miniștrilor de Externe ai Inițiativei Central Europene. MAE: România își consolidează rolul în regiune

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, printr-un comunicat transmis miercuri, că România va găzdui la Timișoara, în perioada 5-6 noiembrie 2026, reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale Inițiativei Central Europene (ICE).

Evenimentul va avea loc în contextul în care România deține, pe parcursul anului 2026, președinția-în-exercițiu a organizației și va fi organizat împreună cu prima ediție a Forumului Timișoara pentru Valori Europene (Timisoara Forum for European Values).

Potrivit MAE, reuniunea ministerială va marca încheierea mandatului României la conducerea ICE.

Ministerul precizează că este prevăzută și adoptarea unei declarații politice comune a miniștrilor de externe, care va aborda teme pentru regiune, dar și sprijinirea integrării europene a statelor candidate, consolidarea rezilienței regionale în actualul context de securitate, întărirea cooperării regionale și reafirmarea rolului special al ICE.

În comunicat se arată că organizația reprezintă „o platformă indispensabilă pentru dialog politic și cooperare practică, facilitând legăturile directe între statele membre UE și statele candidate din Balcanii de Vest și Vecinătatea Estică”.

De asemenea, MAE spune că, prin proiectele dezvoltate în cadrul organizației, ICE contribuie la reducerea decalajelor dintre state și la transferul de bune practici.

„Prin îmbinarea dimensiunii politice cu cea practică, prin realizarea și implementarea de proiecte, ICE contribuie la reducerea decalajelor de dezvoltare și la transferul de bune practici în regiune, sprijinind eforturile țărilor candidate în procesul de apropiere de obiectivul aderării la UE”, se arată în comunicat.

România și-a asumat președinția organizației sub motto-ul „Closer in the Region, stronger in Europe”. Ministerul de Externe consideră că acest mandat ajută la consolidarea profilului țării în Europa Centrală și de Sud-Est.

„Prin asumarea mandatului de președinție a Inițiativei Central Europene, sub motto-ul «Closer in the Region, stronger in Europe», România, stat membru al organizației din 1996, își consolidează profilul și vizibilitatea în regiune, aducând o contribuție națională directă la stabilitatea zonei”, transmite MAE.

Care sunt prioritățile României în mandatul la conducerea ICE

Agenda reuniunii de la Timișoara din toamna care urmează se va concentra pe pilonii strategici stabiliți de România pentru acest mandat.

Primul dintre aceștia vizează sprijinul pentru extinderea Uniunii Europene.

MAE vorbește despre un „sprijin ferm pentru extinderea UE, prin susținerea activă a statelor candidate în implementarea reformelor necesare, promovarea intereselor acestora la nivelul instituțiilor europene și menținerea unui sprijin multidimensional solid pentru Ucraina.”

Un alt obiectiv important este consolidarea rezilienței societale și combaterea amenințărilor hibride.

Ministerul menționează „protejarea spațiului informațional împotriva amenințărilor hibride și a dezinformării, un subiect de importanță capitală pentru securitatea regională și totodată pentru UE.”

Pe agenda reuniunii se află și dezvoltarea infrastructurii.

Astfel, statele participante vor analiza „cele mai bune modalități de modernizare a infrastructurilor critice de transport, energie și date, asigurând o interconectare sporită între statele ICE și restul Uniunii Europene.”

De ce a fost aleasă Timișoara

Potrivit comunicatului transmis miercuri, Ministerul Afacerilor Externe explică faptul că alegerea Timișoarei nu este întâmplătoare.

„Pentru România este important ca integrarea europeană să devină tangibilă prin acțiuni concrete la nivelul comunităților locale, motiv pentru care Timișoara, simbol al multiculturalismului și promotor activ al valorilor europene a fost aleasă gazdă a reuniunii ministeriale, în consonanță cu obiectivele Timisoara Forum for European Values”, se precizează în comunicat.

Forumul Timișoara pentru Valori Europene este organizat de Primăria Municipiului Timișoara și va reuni lideri politici, experți și reprezentanți ai societății civile.

Potrivit MAE, evenimentul va include teme precum democrația și statul de drept, libertatea, reziliența economică, extinderea Uniunii Europene și cooperarea regională.

„Pe parcursul a două zile, forumul va găzdui o serie de dezbateri și conferințe publice, alături de sesiuni de lucru dedicate experților și factorilor de decizie. Timișoara devine astfel un spațiu al dialogului european, în care perspective diferite se întâlnesc pentru a căuta răspunsuri la întrebările care vor modela viitorul continentului”, transmite Ministerul de Externe.

Instituția consideră că organizarea simultană a celor două evenimente va crea un bun cadru pentru identificarea unor soluții privind problemele care există.

„Organizarea simultană a celor două evenimente de anvergură din noiembrie 2026 va oferi o platformă unică pentru miniștrii afacerilor externe, experți și lideri de opinie pentru a promova soluții inovatoare pentru o Europă mai sigură, mai conectată, mai adaptată dezvoltărilor din plan internațional și mai prosperă.”

România a preluat președinția ICE la 1 ianuarie 2026 și o va exercita pe tot parcursul anului. Potrivit MAE, ICE este cel mai extins forum de cooperare regională din Europa Centrală și de Sud-Est.

Organizația reunește 16 state: nouă membre ale Uniunii Europene, respectiv Bulgaria, Cehia, Croația, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria, precum și șapte state candidate, Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia și Ucraina.