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Trump se contrazice cu ICE: Nu putem renunța la unul dintre cele mai importante instrumente în combaterea criminalității

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că agenții Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) vor continua să folosească opririle în trafic în cadrul operațiunilor în ciuda unei suspendări temporare anunțate de oficiali din cadrul administrației de la Washington.
Trump se contrazice cu ICE: Nu putem renunța la unul dintre cele mai importante instrumente în combaterea criminalității
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
15 iul. 2026, 16:53, Știri externe
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„Trebuie să fim puternici, fermi și inteligenți și nu putem renunța la unul dintre cele mai importante și eficiente instrumente ale ICE. în combaterea criminalității: oprirea vehiculelor în trafic!”, se arată într-un mesaj publicat de Trump, citat de Reuters

Declarația liderului de la Casa Albă contrazice deciziile Serviciului privind suspendarea temporară a opririlor în trafic. 

Serviciul a anunțat marți că agenții din cadrul diviziei de Aplicare a Legii și de Îndepărtare, responsabilă de identificarea, reținerea și deportarea imigranților aflați ilegal în Statele Unite, nu vor mai iniția opriri în trafic până la noi dispoziții

„Țarul Frontierei”, Tom Homan a declarat marți despre măsură: „Nu este o schimbare de politică, ci o pauză temporară. Aceasta va fi o evaluare pe termen scurt, menită să se asigure că agenții ICE sunt în siguranță și acționează corect”. 

Decizia ICE a venit după două incidente mortale petrecute în timpul operațiunilor. Primul a avut loc pe 7 iulie, la Houston, unde un cetățean mexican a fost împușcat mortal în timpul unei tentative de oprire a autoturismului său. Cel de-al doilea incident s-a produs luni, în orașul Biddeford din statul Maine, unde un agent ICE a ucis un cetățean columbian.

În urma revenirii președintelui Trump la Casa Albă, cel puțin șapte persoane au fost împușcate mortal în timpul operațiunilor federale de aplicare a legislației privind imigrația. 

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