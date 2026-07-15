Sistemul francez care face mai precise rachetele Ucrainei: FP-5 Flamingo a lovit fabrici-cheie ale industriei de armament rusești și e abia începutul

Un sistem de ghidare dezvoltat de compania franceză Safran a crescut semnificativ precizia rachetei de croazieră ucrainene FP-5 Flamingo, folosită în atacuri asupra unor obiective strategice din industria militară rusă.

Potrivit publicației Le Monde, sistemul a fost integrat pe rachetele produse de compania ucraineană Fire Point în urmă cu mai bine de un an.

Primele rezultate ale colaborării au devenit vizibile în ultimele luni.

Companii rusești lovite în plin cu ajutorul sistemului francez de ghidare

Pe 27 iunie, o rachetă FP-5 Flamingo echipată cu sistemul francez de ghidare a lovit uzina Titan-Barrikadîi din regiunea Volgograd, aflată la aproximativ 400 de kilometri de granița cu Ucraina.

Fabrica este considerată un obiectiv strategic al industriei de apărare ruse, producând, printre altele, lansatoare pentru sisteme de rachete.

La începutul lunii iunie, o altă lovitură a vizat compania VNIIR-Progress din Ceboksari, în Republica Ciuvașă, situată la circa 1.000 de kilometri de teritoriul ucrainean.

Aici sunt fabricate receptoare și antene pentru sistemul de navigație GLONASS utilizat de armata rusă.

Rachetă concepută pentru lovituri în adâncimea teritoriului Rusiei

Combină IA cu tehnologia de cartografiere a terenului

FP-5 Flamingo este o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune, proiectată pentru atacuri asupra unor ținte aflate mult în spatele liniei frontului.

Sistemul său de navigație combină inteligența artificială cu tehnologia de cartografiere a terenului, ceea ce îi permite să zboare la joasă altitudine și să evite, pe anumite segmente ale traseului, detectarea de către radarele antiaeriene.

Pe lângă sistemul de ghidare furnizat de Safran, racheta utilizează și ArduPilot, un software open-source de pilot automat folosit și pentru drone. Acesta permite planificarea autonomă a rutei, menținerea direcției de zbor și integrarea cu diverși senzori.

Franța și Ucraina dezvoltă și alte proiecte comune

Colaborarea dintre Safran și Fire Point nu se limitează la FP-5 Flamingo. Potrivit informațiilor publicate de Le Monde, grupul francez dezvoltă împreună cu partenerul ucrainean și alte sisteme militare.

Prin filiala Preligens, Safran furnizează forțelor ucrainene echipamente de poziționare, sisteme electro-optice, tehnologii anti-dronă și soluții pentru analiza informațiilor.

Cooperarea franco-ucraineană în domeniul armamentului s-a extins și în alte direcții. În luna aprilie, companiile franceze Turgis Gaillard și Renault au anunțat că vor dezvolta pentru armata franceză o rachetă inspirată de FP-5 Flamingo.

FP-5 Flamingo are o autonomie de aproape patru ore

Racheta este propulsată de un motor Ivchenko AI-25, are aproximativ 12 metri lungime și o masă de aproape șase tone.

Lansarea se face cu ajutorul unui propulsor cu combustibil solid, care se desprinde la scurt timp după decolare.

FP-5 Flamingo transportă un focos de aproximativ 1.150 de kilograme, zboară cu o viteză de croazieră de circa 700 km/h și poate atinge până la 950 km/h.

Potrivit datelor prezentate de producător, autonomia maximă este de până la 3.000 de kilometri, iar racheta poate rămâne în aer aproape patru ore.