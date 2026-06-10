Ucraina suprinde: construiește o alternativă de 5 ori mai ieftină la rachetele Patriot

Ucraina a testat o nouă rachetă sol-aer, concepută ca o alternativă mai ieftină la sistemul american Patriot, aflat în deficit.

Kievul s-a străduit să obțină suficiente sisteme de interceptare occidentale pentru a-și proteja orașele de atacurile constante ale rachetelor și dronelor rusești, cum ar fi un raid masiv de săptămâna trecută, care a ucis cel puțin 22 de persoane în Ucraina.

într-un interviu acordat FT. Producătorul ucrainean de arme Fire Point a anunțat că a efectuat săptămâna trecută primul test de zbor al interceptorului său antirachetă FP-7.x, pe care cofondatorul Denys Shtilierman l-a numit „destul de reușit”

Fire Point spune că FP-7.x este destinat să contracareze amenințările rusești cu rachete balistice și drone la o fracțiune din costul sistemelor occidentale existente, cum ar fi Patriot de la Lockheed Martin și SAMP-T franco-italian și ar putea fi produs în cele din urmă în cantități mult mai mari. Producția în masă a rachetei ar putea începe în august, a declarat Shtilierman, în așteptarea livrării unui senzor de căutare în infraroșu pentru ghidare, pe care Fire Point spera să îl aprovizioneze de la Diehl Defence din Germania. Rachetele finalizate ar urma să fie gata până în 2027, a spus el.

Freyja, construcție ucraineană – europeană

Restul sistemului de apărare aeriană — cunoscut sub numele de Freyja — inclusiv radarele folosite pentru detectarea și țintirea aeronavelor, precum și sistemul de comandă și control, vor proveni de la parteneri europeni.

Fire Point a refuzat să confirme sau să infirme cu cine lucrează, dar oficiali europeni și ucraineni spun că Fire Point a purtat discuții cu companiile germane Hensoldt și Thales pentru radar, cu Leonardo din Italia pentru radarul de urmărire și achiziție a țintelor și cu Kongsberg din Norvegia pentru tehnologia de comandă și control. „Finalizarea acestui lucru depinde de viteza partenerilor noștri occidentali și de momentul în care încep să acționeze”, a spus el.

Conglomeratul american de apărare Lockheed Martin produce sute de interceptoare pe an pentru sistemul Patriot, dar cea mai mare parte a producției este folosită pentru înlocuirea stocurilor utilizate în războiul cu Iranul. Experții ucraineni spun că ritmul nocturn al atacurilor aeriene rusești, precum și înlocuirea lentă a rachetelor PAC-2 și PAC-3, au afectat încrederea în sistemul Patriot.

„Putem conta pe Patriot? Nu cred că mai putem”, a declarat Dmytro Kuleba, fost ministru de externe al Ucrainei. „Capacitatea industrială generală a Americii, având în vedere ultima expunere din Iran, demonstrează că America va păstra ce e mai bun pentru ea.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a plâns, de asemenea, de mai puține livrări de rachete Patriot „din cauza războiului din Orientul Mijlociu”, spunând: „Tot ce am putut, am înlocuit cu producția noastră internă, dar tot nu putem înlocui PAC-3”. „Lucrăm deja cu mai multe țări… la dezvoltarea unor capabilități antibalistice europene”, a declarat Zelenski, referindu-se aparent la Freya.

Shtilierman a declarat că interceptorul său a costat 700.000 de dolari, comparativ cu 3,8 milioane de dolari per rachetă pentru Patriot PAC-3, conform estimărilor bugetare pentru 2026 publicate de Armata SUA.

Producție de 3 sisteme pe zi, de 5 ori mai ieftine

Fire Point ar putea produce trei pe zi începând din august, care ar putea fi depozitate până când sistemul de căutare ar putea fi atașat, a adăugat el. Ritmul rapid al producției din Ucraina, comparativ cu țările occidentale, a fost posibil în mare parte datorită economiei de război, care accelerează producția militară. „Astăzi avem probabil cea mai puțin birocratică abordare a producției oricărui lucru din industria aerospațială”, a spus Shtilierman.

Cea mai dificilă parte a dezvoltării rachetelor antibalistice, potrivit consultantului în apărare Marc Lange, este faptul că acestea sunt greu de testat. „Doar o utilizare operațională intensă și eforturi inginerești pot ajuta la ruperea acestui blestem”, a spus el. „Pe de altă parte, Ucraina are darul și blestemul atacurilor constante cu rachete balistice rusești, ceea ce este un factor care ar putea ajuta la comprimarea cronologiei.”

Fire Point a fost întâmpinată cu scepticism anul trecut când a anunțat că va construi rachete de croazieră ieftine. Însă a avut succese recente cu drona sa cu rază lungă de acțiune FP-1, care a vizat rafinării rusești și o navă de război din apropierea orașului Sankt Petersburg. Varianta FP-2 cu rază medie de acțiune este, de asemenea, utilizată pe scară largă de forțele ucrainene pentru a ataca rutele logistice rusești în regiunile ucrainene controlate de Moscova.

Experții spun că rachetele, care nu sunt deosebit de discrete, pot profita de acoperirea radar redusă din Rusia din cauza dimensiunilor țării. „Fire Point a dovedit că poate scoate un iepure dintr-o pălărie de mai multe ori”, a spus Lange. Shtilierman a spus că altitudinea rachetei FP-7.x era de 25 km, similară cu cea a modelului Patriot, și că a fost proiectată, la fel ca PAC-3, să fie suficient de rapidă pentru a intercepta rachete balistice.

Spre deosebire de Patriot, care este ghidat de un radar avansat de direcționare bazat pe sol, FP-7.x este ghidat prin radar, dar folosește un radar de căutare a căldurii pentru „ultima milă”, potrivit unui reprezentant Fire Point. Căutarea căldurii este în general considerată a fi mai puțin eficientă decât direcționarea radar din cauza disponibilității de falsificare și contramăsuri.

Tom Karako, expert în apărare antirachetă la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, a declarat că FP-7.x ar putea completa arsenalul de apărare aeriană al Ucrainei, care include sisteme sovietice vechi, rachete americane Hawk și interceptoare germane moderne IRIS-T. El a adăugat însă că este puțin probabil ca sistemul Freyja să fie un substitut complet pentru sisteme mai avansate, cum ar fi Patriot. „Când ai acces la întregul spectru de amenințări, ai nevoie de o mulțime de instrumente diferite”, a spus Karako. „Patriot este o capacitate foarte rafinată, așa că poate că «suplimente» ar putea fi o formulare mai bună decât «substitut».”