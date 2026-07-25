Brazilia refuză vize pentru doi oficiali americani, acuzând o tentativă de influențare a alegerilor prezidențiale

Potrivit unor oficiali citați de Reuters, decizia a fost luată pe fondul suspiciunilor că vizita ar fi putut influența procesul electoral.

Vizita, respinsă de autoritățile de la Brasilia

Conform informațiilor furnizate de doi oficiali brazilieni familiarizați cu situația, solicitările de viză au fost respinse vineri. Cei doi au declarat, sub protecția anonimatului, că autoritățile au interpretat inițiativa americană drept o posibilă încercare de a pune sub semnul întrebării credibilitatea sistemului electoral brazilian înaintea scrutinului prezidențial din luna octombrie.

Printre oficialii americani vizați de decizie se numără Riley M. Barnes, secretar adjunct în cadrul Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat, și Samuel Samson, secretar adjunct adjunct în aceeași instituție.

Alegeri cu miză ridicată în Brazilia

Scrutinul prezidențial din această toamnă îl va opune pe actualul președinte Luiz Inácio Lula da Silva senatorului Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro și aliat politic al lui Donald Trump.

Cele mai recente sondaje de opinie îl indică pe Lula în avantaj atât în primul tur, cât și într-un eventual tur al doilea. Potrivit cercetărilor sociologice citate de presa internațională, actualul șef al statului și-ar păstra un avans de câteva procente în fața principalului său contracandidat.

Susținere externă pentru Flavio Bolsonaro

În paralel, campania senatorului Flavio Bolsonaro a primit un impuls prin prezența președintelui Argentinei, Javier Milei, la convenția formațiunii politice care l-a desemnat candidat la alegerile prezidențiale.

Participarea liderului argentinian este considerată un gest neobișnuit de susținere externă într-o campanie electorală și vine într-un moment în care tabăra conservatoare încearcă să își consolideze poziția, în contextul în care fostul președinte Jair Bolsonaro execută o pedeapsă cu arest la domiciliu în dosarul privind tentativa de lovitură de stat.

Washingtonul nu a comentat decizia

Până în prezent, Departamentul de Stat al SUA nu a transmis o reacție oficială cu privire la refuzul autorităților braziliene de a acorda vize celor doi oficiali.

Decizia riscă să amplifice tensiunile diplomatice dintre Washington și Brasilia într-un moment sensibil pentru politica internă a Braziliei, cu doar câteva luni înaintea alegerilor prezidențiale.