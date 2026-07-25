Noi dezvăluiri despre fata de 14 ani, presupus ucisă de D4vd: a avut sarcină și a făcut avort

Mesajele au fost prezentate în timpul unei audieri pentru ca un judecător să determine dacă cântărețul, al cărui nume legal este David Anthony Burke, ar trebui să fie judecat pentru moartea adolescentei.

„Ce s-ar fi întâmplat dacă primul avort nu ar funcționa?”, potrivit procurorilor. Ea avea 13 ani la acea vreme, iar el avea 19.

Procurorii spun că Burke a ucis-o după ce ea a amenințat că va dezvălui că abuzase o minoră și îi va distruge cariera. El a pledat nevinovat la acuzațiile de ucidere și abuz sexual asupra fetei, scrie BBC.

Într-un schimb de replici din ianuarie 2024, Burke și-a cerut scuze adolescentei pentru că „a pus-o în asta”, conform mesajelor prezentate vineri la tribunalul din Los Angeles.

Cei doi discutau despre faptul că nu sunt în stare să crească un copil

Ea a răspuns: „Niciunul dintre noi nu este capabil să supravegheze și să aibă grijă de copil. E mai bine așa, nu?”.

Burke a întrebat: „De asemenea, mama mi-a spus mereu să pun această întrebare dacă aș fi vreodată în această situație… este al meu, nu?”

Celeste a răspuns „bineînțeles că e al tău, David”, conform mărturiei unui detectiv.

Instanța a aflat că într-un alt mesaj text către adolescentă, trimis în iunie 2024, Burke a scris: „Să lăsăm acest avort să fie ultimul până îl vom avea pe cel adevărat…”

Mesajele dintre Cerleste și Burke au început când fata avea 11 ani

Procurorii au prezentat date iCloud recuperate de pe iPhone-ul inculpatului, arătând mesaje text între el și Celeste datând din 8 august 2022, când ea avea 11 ani, iar el 17.

Dispozitivul aparținând lui Burke conținea și fotografii cu adolescenta în timpul presupusului abuz sexual, au declarat vineri procurorii și detectivul Corey Farell al poliției din Los Angeles.

Mama victimei, Mercedes Rivas Hernandez, a devenit vizibil emoționată și a părăsit instanța împreună cu soțul ei, în timp ce detaliile unora dintre fotografii erau descrise în timpul procedurii.

„Operațiunea Minunată”

Telefonul lui Burke arăta și conversații pe care cei doi le-au avut despre mutarea împreună, pe care au numit-o „Operațiunea Minunată”.

Cei doi s-au „despărțit” în noiembrie 2024, dar au păstrat legătura, conform unui memoriu depus de procurori la începutul acestui an.

Procurorii susțin că s-au certat în noaptea dinaintea morții ei și se presupune că asta s-ar fi întâmplat din cauza relațiilor lui Burke cu alte femei.

Dr. Grant Ho de la Departamentul de Medicină Legală al comitatului Los Angeles, care a efectuat autopsia lui Celeste, a depus și el mărturie vineri.

Când a murit Celeste?

Ho a declarat instanței că este „extrem de dificil de spus” exact când a murit fata, din cauza stării de descompunere în care se afla la momentul găsirii rămășițelor sale.

Avocații apărării au profitat de această incertitudine, întrebându-se dacă este posibil ca adolescenta să se fi putut răni cumva.

Farrell, detectivul poliției, a mărturisit că ADN-ul prelevat din sângele găsit în casa și garajul lui Burke din Hollywood Hills se potrivește cu cel al lui Celeste.

D4vd, care a devenit faimos pe TikTok cu hiturile virale Romantic Homicide și Here With Me, era în turneu când poliția a găsit corpul lui Celeste în portbagajul din față al Teslei sale în septembrie 2025 – a doua zi după ce ar fi împlinit 15 ani.

Turneul său mondial a fost anulat, iar el s-a retras în mare parte din viața publică și de pe rețelele de socializare.

Poliția a anunțat arestarea sa în aprilie anul acesta.

Procurorul districtual al comitatului Los Angeles, Nathan Hochman, a depus șapte acuzații penale împotriva sa, inclusiv crimă, abuz sexual continuu asupra unui copil și mutilarea rămășițelor pământești.

Aceștia au spus că adolescenta a fost raportată dispărută de familia sa și a fost văzută ultima dată la domiciliul lui Burke pe 3 aprilie 2025 – cu cinci luni înainte ca rămășițele ei să fie descoperite în Tesla.

Procurorii au spus că el a întâlnit-o pe Celeste online când ea avea 11 ani și susțin că a început să o abuzeze sexual când ea avea 13 ani, iar el 18.

Vinerea a marcat a patra zi de mărturii în cadrul audierii premergătoare procesului.

Printre dezvăluirile anterioare ale procurorilor s-a numărat faptul că Hernandez fusese adusă de Burke la Londra și Texas pentru a se întâlni cu membrii familiei sale de acolo.

Audierile vor fi reluate luni.