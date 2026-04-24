Procurorii din Los Angeles: D4vd, acuzat de crimă, ar fi avut în posesie imagini ilegale cu minori

Procurorii din Los Angeles au declarat în instanță că D4vd, pe numele real David Anthony Burke, ar fi avut în posesie „o cantitate semnificativă” de imagini ilegale cu minori. Potrivit acestora, materialele ar fi fost identificate în contul iCloud al artistului, în urma unui mandat de percheziție asupra telefonului și datelor sale digitale. Descoperirea a fost făcută în cadrul anchetei privind moartea adolescentei Celeste Rivas Hernandez, în vârstă de 14 ani, mai arată The Guardian.

Acuzații de crimă și abuz

Artistul a fost inculpat pentru crimă de gradul întâi, abuz continuu asupra unui minor sub 14 ani și mutilarea ilegală a unui cadavru. Procurorul districtual Nathan Hochman a declarat că relația dintre suspect și victimă ar fi început când aceasta avea 13 ani. Anchetatorii consideră că fata ar fi fost ucisă pentru a preveni divulgarea relației și pentru a proteja cariera muzicală a suspectului. Conform documentelor din dosar, adolescenta a mers la locuința lui Burke pe 23 aprilie 2025 și nu a mai fost văzută ulterior. Procurorii susțin că victima ar fi fost ucisă cu un obiect ascuțit, iar corpul ar fi fost ulterior mutilat. Rămășițele au fost descoperite în septembrie, într-un autoturism abandonat în zona Hollywood Hills. Raportul medico-legal indică răni penetrante severe, inclusiv la nivelul ficatului. Starea avansată de degradare a corpului a îngreunat stabilirea completă a cauzei morții.

Probe extinse și proceduri în curs

Anchetatorii au colectat un volum mare de probe, estimat la aproximativ 40 de terabytes, inclusiv date digitale, obiecte ridicate în urma perchezițiilor și declarații de martori. Procurorii au precizat că unele materiale nu pot fi făcute publice rapid din cauza caracterului lor sensibil. O audiere este programată pentru perioada următoare, când acuzarea urmează să prezinte în mod oficial probele în instanță. D4vd a pledat nevinovat. Echipa sa juridică susține că nu există dovezi care să arate că el ar fi responsabil pentru moartea adolescentei.

NEW: Singer D4vd sits stone-faced during his hearing where his lawyers entered a plea of not guilty to the murder of 14-year-old Celeste Rivas. Officials say D4vd (David Burke) allegedly killed Rivas when she threatened to expose his s*xual relations with her (a minor) because… pic.twitter.com/aw3pZy4Eky — Collin Rugg (@CollinRugg) April 20, 2026

De asemenea, suspectul a solicitat accelerarea procedurilor judiciare, cerând ca instanța să decidă rapid dacă există suficiente probe pentru trimiterea în judecată. Părinții victimei au transmis un mesaj public în care și-au descris fiica drept „o fată puternică, care iubea să cânte și să danseze”. Aceștia au declarat că își doresc ca justiția să fie făcută și ca adevărul să iasă la iveală.