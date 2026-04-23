A fost făcută publică cauza decesului victimei presupusei crime a cântărețului D4vd

Muzicianul american în vârstă de 21 de ani, al cărui nume real este David Anthony Burke, era anchetat de un mare juriu după ce, în septembrie, a fost găsit cadavrul dezmembrat și în stare de descompunere al lui Celeste Rivas Hernandez într-o mașină înregistrată pe numele său.

El a fost arestat joia trecută și acuzat luni de uciderea fetiței, potrivit SkyNews.

El a pledat nevinovat la acuzațiile de crimă de gradul întâi, acte obscene și lascive cu o persoană sub 14 ani și mutilarea unui cadavru.

Moartea fetei a fost declarată omucidere în raportul post-mortem al Biroului Medicului Legist al Comitatului Los Angeles.

S-a constatat că ea avea răni semnificative la torace, probabil cauzate de un obiect ascuțit.

Cadavrul ei era atât de degradat încât experții nu au putut stabili culoarea ochilor. De asemenea, unele părți ale corpului îi lipseau.

Raportul, publicat miercuri, a fost blocat de luni de zile.

Un judecător a dispus sigilarea raportului în noiembrie, la cererea autorităților de aplicare a legii.

Însă procurorii au acceptat săptămâna aceasta să permită publicarea acestuia.

Omagiu adus de familie „fetei frumoase și puternice”

Părinții victimei, Jesus Rivas și Mercedes Martinez, i-au adus un omagiu, spunând că era „o fată frumoasă și puternică, căreia îi plăcea să cânte și să danseze”, în prima lor declarație publică.

„O iubim foarte mult și ea ne spunea mereu că ne iubește. Ne este foarte dor de ea”, au spus părinții fetei.

Procurorii susțin că Burke a ucis-o pe fată deoarece aceasta amenințase că va raporta că au avut o relație sexuală care a început când ea avea 13 ani, iar el se temea că acest lucru i-ar fi ruinat cariera în ascensiune.

O plângere penală susține că el a ucis-o cu un obiect ascuțit și i-a dezmembrat cadavrul aproximativ două săptămâni mai târziu.

Medicul legist șef al județului Los Angeles, dr. Odey C. Ukpo, a declarat: „După câteva luni, sunt recunoscător că aceste informații pot fi acum făcute publice, nu numai pentru public, ci și pentru familia îndoliată care îndură pierderea. Este de neînțeles că au trebuit să aștepte atât de mult pentru a afla ce s-a întâmplat cu fiica lor”.