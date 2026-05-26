UPDATE: O femeie din Cluj a murit în timp ce își apăra fiica de fostul iubit, care avea ordin de restricție / IGPR trimite Control la IPJ Cluj

O femeie de 36 de ani, din comuna Luna, județul Cluj, a murit în timp ce își apăra fiica, o fată de 18 ani, de fostul iubit gelos, în vârstă de 18 de ani. Acesta l-a agresat pe actualul iubit, apoi s-a dus la locuința fostei iubite, unde le-a lovit cu un cuțit pe fată, pe sora și pe mama acesteia. Tânărul avea ordin de restricție, dar asta nu l-a împiedicat să ucidă.
sursa foto: pixabay
Laura Buciu
26 mai 2026, 11:25, Social
IGPR trimite echipă de control la Cluj pentru a verifica modul de intervenție

Inspectoratul General al Poliției Române a trimis o echipă la Cluj pentru verificări la Inspectoratul de Poliție Județean, după ce o femeie de 36 de ani a murit în timp ce își apăra fiica de fostul iubit, care avea avea ordin de restricție. Asta nu l-a împiedicat să ucidă.

IGPR anunță că în urma crimei din comuna Luna, județul Cluj, conducerea Poliției Române a dispus ca o echipă de polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române să se deplaseze la Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, pentru verificări, cu privire la modul de intervenție și gestionare a situației de către polițiști, în contextul comiterii unor fapte cu violență.

Este vorba despre crima dincomuna Luna, unde o femeie de 36 de ani a murit în timp ce își apăra fiica de 18 ani de iubitul gelos. Criminalul avea ordin de restricție, însă asta nu l-a împiedicat să atace cu cuțitul în casa fetei, unde se aflau și mama și sora acesteia, în vârstă de 16 ani.

Echipa de verificare de la IGPR este formată din specialiști ai Direcției Control Intern, Direcției de Ordine Publică și Centrului Operațional.

În raport de rezultatele verificărilor, vor fi măsurile legale și administrative care se impun, transmite IGPR.

Știre inițială

Potrivit Poliției Cluj, agresiunea a avut loc marți dimineața, în jurul orei 06:20, în localitatea Luna, comuna Luna.

Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, unde au identificat patru victime, cu vârste cuprinse între 16 și 36 de ani.

Din primele verificări, se pare că un tânăr de 18 ani, în timp ce se deplasa spre locul de muncă, în zona locuinței unui tânăr de 24 de ani, ar fi fost abordat de acesta din urmă. Între cei doi ar fi avut loc discuții contradictorii, în contextul în care tânărul de 18 ani ar avea o relație cu fosta concubină a tânărului de 24 de ani.

A lovit cu cuțitul trei femei

Ulterior, tânărul de 24 de ani s-a deplasat la locuința fostei sale concubine, în vârstă de 18 ani, pe care a agresat-o fizic și a scos-o din locuință. În sprijinul fetei a intervenit mama sa, în vârstă de 36 de ani, precum și sora, o fată de 16 ani, care, de asemenea, au fost agresate cu un obiect tăietor-înțepător.

În urma evenimentului, femeii de 36 de ani i-au fost aplicate manevre de resuscitare, însă, din nefericire, echipajul medical prezent la fața locului a constatat decesul acesteia.

Ordinul de protecție nu l-a oprit să ucidă

Tânărul violent a fost identificat, depistat și imobilizat în scurt timp la locuința sa din aceeași localitate, ulterior fiind condus la sediul poliției.

Pe numele agresorului figura emis un ordin de protecție de către Judecătoria Luduș, la data de 14 mai, prin care avea obligația de a păstra o distanță minimă de 15 metri față de locuința victimei, având în vedere că agresorul și victimele locuiau în imobile alăturate.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii evenimentului și dispunerii măsurilor legale care se impun.

