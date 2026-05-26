Informații false despre deschiderea Transalpinei. Autoritățile trag un semnal de alarmă

Autoritățile trag un semnal de alarmă privind răspândirea unor informații false în mediul online, cu privire la deschiderea circulației pe DN 67C – Transalpina.
Ioana Târziu
26 mai 2026, 10:33, Social
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a semnalat, marți, prezența în mediul online a mai multor informații false privind deschiderea Transalpinei.

Postările false susțin că „circulația pe DN 67C – Transalpina ar urma să fie deschisă începând cu data de 27.05.2026”

Redeschiderea circulației nu a fost anunțată oficial

DRDP Craiova a precizat că, până la această oră, „nu a fost anunțată oficial o dată pentru redeschiderea circulației pe sectorul montan Rânca – Obârșia Lotrului”.

De asemenea, autoritățile reamintesc faptul că singurele instituții care pot transmite oficial informații despre redeschiderea circulației pe Transalpina sunt CNAIR, DRDP Craiova și Poliția Rutieră.

Informațiile distribuite de conturi neoficiale, pagini personale sau conturi fără atribuții în administrarea drumului „nu reprezintă comunicări oficiale și pot induce în eroare participanții la trafic” a adăugat DRDP Craiova.

Pe Transalpina continuă deszăpezirea

La momentul actual, pe Transalpina continuă deszăpezirea drumului. Circulația va fi redeschisă „doar după evaluarea comisiei de specialitate și numai în condiții de siguranță pentru participanții la trafic”, a mai transmis instituția.

DRDP Craiova recomandă urmărirea canalelor oficiale, pentru informații corecte și actualizate.

