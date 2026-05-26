Cât costă amenajarea unei grădini în România în 2026. Diferențe uriașe de preț în funcție de dimensiune și lucrări

Potrivit unei analize HomeRun.ro, cererile pentru servicii de grădinărit și amenajări exterioare au crescut cu 35% în ultimele 12 luni. Studiul se bazează pe aproape 30.000 de cereri pentru peste 30 de tipuri de servicii, analizate pe o perioadă de doi ani.

Această evoluție arată o schimbare clară de mentalitate. Proprietarii își doresc spații mai verzi, mai bine întreținute și mai eficiente, inclusiv din punct de vedere energetic.

Interesul este în creștere nu doar pentru lucrările clasice de grădinărit, ci și pentru proiecte mai complexe. Închiderile de terase cu sticlă au crescut cu 254%, serviciile de grădinar cu 176%, montajul de pavaj cu 148%, iar cererile pentru montaj de panouri fotovoltaice s-au majorat cu 98%.

În același timp, serviciile legate de confortul în sezonul cald sunt tot mai căutate. Montajul de plasă de țânțari a crescut cu 47%, dezinsecția pentru gândaci cu 87%, iar toaletarea copacilor cu 52%, semn că întreținerea spațiilor exterioare devine o prioritate.

Cât costă amenajarea unei grădini în funcție de suprafață

Amenajarea grădinilor este unul dintre cele mai solicitate servicii în această perioadă, cu o creștere de aproape 50% a cererilor. Cele mai frecvente lucrări sunt nivelarea terenului, care reprezintă 25% din solicitări, completarea cu pământ vegetal, 21%, și curățarea terenului sau a buruienilor, 19%.

Prețurile diferă semnificativ în funcție de dimensiunea terenului. Pentru suprafețe de peste 500 m², costul mediu ajunge la aproximativ 17.500 lei. Pentru grădini de aproximativ 300 m², prețul mediu este de circa 10.500 lei. În cazul suprafețelor mici, de aproximativ 30 m², costul mediu este de aproximativ 4.000 lei.

Datele arată că interesul este ridicat atât pentru proiecte mari, cât și pentru spații mici. Aproape 19% dintre cereri vizează grădini de peste 500 m², în timp ce 16% sunt pentru suprafețe de până la 30 m². Proiectele de dimensiuni medii, în jur de 200 m², reprezintă 14% din solicitări.

Ce servicii sunt cele mai căutate în 2026

Luna martie rămâne cea mai activă perioadă pentru astfel de lucrări. În 2025, 13% din totalul cererilor de grădinărit au fost înregistrate în această lună, urmată de iunie și iulie. Tendința se menține și în 2026, când cei mai mulți proprietari încep proiectele încă de la începutul primăverii.

În această primăvară, cel mai solicitat serviciu a fost amenajarea grădinilor, urmat de construcția teraselor și montajul de pavaj. În top se mai regăsesc realizarea gardurilor metalice și montajul plaselor de țânțari.

Clasamentul este completat de montajul panourilor fotovoltaice, montajul gazonului rulou, toaletarea copacilor, realizarea gardurilor din beton și hidroizolația teraselor. Aceste date arată că românii caută un echilibru între estetică, funcționalitate și întreținere.

Investițiile în eficiență energetică cresc rapid

Pe lângă aspectul estetic, eficiența energetică devine un factor important în amenajarea spațiilor exterioare. Cererile pentru montajul panourilor fotovoltaice au crescut cu 98% în ultimul an.

Cele mai populare sunt sistemele de 5 kW, care reprezintă 34% din cereri, urmate de cele de 8 kW, cu 21%. Prețurile medii de instalare pornesc de la aproximativ 27.100 lei pentru un sistem de 5 kW și pot ajunge la circa 43.400 lei pentru sisteme de 15 kW sau mai mari.

În ansamblu, datele arată că începutul primăverii este momentul cheie pentru demararea proiectelor exterioare, iar românii investesc tot mai mult în transformarea grădinilor în spații funcționale, confortabile și adaptate nevoilor actuale.