5 plante perene care se îngrijesc singure în grădinile rustice. Lista experților

Grădinile rustice adaugă textură și biodiversitate peisajului. Sunt mai puțin populare decât grădinile tradiționale, dar mai practice. Plantele potrivite fac diferența, potrivit realsimple.com.

Păiușul albastru

Păiușul albastru este o iarbă de sezon rece. Arată cel mai bine primăvara și toamna. Formează movile compacte de frunziș albastru-verzui. Este recomandat să fie împărțit la fiecare câțiva ani pentru a rămâne sănătos și viguros.

Lavanda

Lavanda se dezvoltă excelent în grădinile rustice. Preferă soarele din plin, solul bine drenat și are nevoi reduse de udare. Adaugă culoare, parfum și înălțime. Atrage albine și fluturi, contribuind la biodiversitatea grădinii.

Cimbrul târâtor

Cimbrul târâtor se răspândește rapid după ce s-a stabilit. Umple golurile din grădină și creează un aspect luxuriant. Produce flori mici în lunile de vară. Atât florile, cât și frunzele sunt comestibile.

Clopoțeii de coral

Clopoțeii de coral înfloresc la sfârșitul primăverii și vara. Florile delicate în formă de clopoțel sunt atrăgătoare. Frunzele ondulate, cu nuanțe de verde, violet, roșu și burgund, rămân decorative pe tot parcursul anului.

Urechea de miel

Urechea de miel este o plantă perenă rezistentă la secetă și la căldură intensă. Frunzișul pufos, de culoare gri-verzui, este distinctiv și atrăgător. În climatele temperate poate rămâne verde pe tot parcursul anului.