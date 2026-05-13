5 resturi din bucătărie pe care grădinarii le aruncă direct în grădină, nu la gunoi

La nivel global, o treime din alimentele produse ajung la gunoi. Michael Karapetian, liderul unei campanii, atrage atenția că resturile alimentare contribuie masiv la schimbările climatice. Compostul reintroduce nutrienți esențiali în sol și reduce cantitatea de deșeuri din depozite, conform realsimple.com.

Cojile de ouă

Cojile zdrobite adaugă calciu în sol. Michael Clarke, horticultor și fondator al Yardwork, spune că ajută la creșterea plantelor. Previn și putrezirea vârfurilor florilor la roșii. Le poți presăra direct pe sol sau le poți folosi ca ghivece mici pentru răsaduri.

Cojile de citrice

Cojile de portocale și lămâi eliberează azot pe măsură ce se descompun. Au și un efect secundar util: mirosul puternic ține departe furnicile și afidele. Le poți adăuga direct în grădină sau în compost.

Cojile de banane

Conțin calciu, magneziu și potasiu. Acești nutrienți susțin creșterea rădăcinilor, fotosinteza și vigoarea plantelor. Taie cojile în bucăți mici și îngropă-le în sol în jurul plantelor.

Resturile de legume

Coji de cartofi, morcovi, castraveți, resturi de țelină sau salată – toate se descompun rapid. Sunt bogate în potasiu și fosfor. Clarke recomandă să sapi un șanț superficial și să îngropii bucățile de legume direct în pământ.

Zațul de cafea

Este o sursă bogată de azot. Karapetian recomandă să-l presari în jurul plantelor și să-l amesteci cu mulciul. Zațul are un pH neutru, deci se potrivește majorității plantelor. Excepție fac ierburile mediteraneene, care preferă mediul alcalin. Nu exagera cu cantitatea.