Prima pagină » Life-Entertaiment » 5 resturi din bucătărie pe care grădinarii le aruncă direct în grădină, nu la gunoi

5 resturi din bucătărie pe care grădinarii le aruncă direct în grădină, nu la gunoi

Cojile de ouă, zațul de cafea și cojile de banane nu aparțin coșului de gunoi. Grădinarii le folosesc direct în sol, iar experții explică de ce funcționează.
5 resturi din bucătărie pe care grădinarii le aruncă direct în grădină, nu la gunoi
Raluca Anna Veleanu
13 mai 2026, 13:16, Știrile zilei
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

La nivel global, o treime din alimentele produse ajung la gunoi. Michael Karapetian, liderul unei campanii, atrage atenția că resturile alimentare contribuie masiv la schimbările climatice. Compostul reintroduce nutrienți esențiali în sol și reduce cantitatea de deșeuri din depozite, conform realsimple.com.

Cojile de ouă

Cojile zdrobite adaugă calciu în sol. Michael Clarke, horticultor și fondator al Yardwork, spune că ajută la creșterea plantelor. Previn și putrezirea vârfurilor florilor la roșii. Le poți presăra direct pe sol sau le poți folosi ca ghivece mici pentru răsaduri.

Cojile de citrice

Cojile de portocale și lămâi eliberează azot pe măsură ce se descompun. Au și un efect secundar util: mirosul puternic ține departe furnicile și afidele. Le poți adăuga direct în grădină sau în compost.

Cojile de banane

Conțin calciu, magneziu și potasiu. Acești nutrienți susțin creșterea rădăcinilor, fotosinteza și vigoarea plantelor. Taie cojile în bucăți mici și îngropă-le în sol în jurul plantelor.

Resturile de legume

Coji de cartofi, morcovi, castraveți, resturi de țelină sau salată – toate se descompun rapid. Sunt bogate în potasiu și fosfor. Clarke recomandă să sapi un șanț superficial și să îngropii bucățile de legume direct în pământ.

Zațul de cafea

Este o sursă bogată de azot. Karapetian recomandă să-l presari în jurul plantelor și să-l amesteci cu mulciul. Zațul are un pH neutru, deci se potrivește majorității plantelor. Excepție fac ierburile mediteraneene, care preferă mediul alcalin. Nu exagera cu cantitatea.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
GSP.ro
Profesorul care a pus la îndoială studiile din Franța ale lui Nicușor Dan a rămas fără slujbă. „Am pierdut 10 ani din viață”
Gandul
Cazul lui Alexandru, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu, se complică. Ce ar fi la mijloc, de fapt
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Copilul de 5 ani căutat de trei zile în Sibiu a fost găsit în viață. Alex dispăruse luni seară de lângă tatăl lui
Libertatea
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CSID
Ce a găsit un youtuber într-o hală uriașă din Europa a surprins internetul
Promotor