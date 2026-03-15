Nu arunca cojile de banane. Ce se întâmplă cu plantele dacă le pui în grădină primăvara

Puține persoane se gândesc să păstreze cojile de banane după ce consumă fructul. Experții în grădinărit spun că este o greșeală costisitoare. Cojile conțin potasiu, fosfor și oligoelemente care favorizează rădăcini puternice și flori vibrante, potrivit revistei Garden Magazine.

Îngrășămintele nu pot face plantele să crească peste limitele lor genetice. Însă lipsa nutrienților le împiedică să își atingă potențialul maxim. Cojile de banane oferă tocmai acei nutrienți care lipsesc frecvent din sol.

Rețeta de la micul dejun pentru o grădină mai bună

Leanne Samuelson de la Prestige Botanicals recomandă combinarea a trei resturi de bucătărie: coajă de banană, coajă de ou zdrobită și zaț de cafea. Împreună formează un îngrășământ cu eliberare lentă, un stimulent pentru sol și un agent natural împotriva dăunătorilor.

Metoda este simplă. Puneți cele trei ingrediente într-o pungă cu fermoar și păstrați-o la frigider până când sunteți gata să le folosiți. Amestecați-le apoi în solul din jurul plantelor.

„Tot ce aveți nevoie este o banană, un ou și o ceașcă de cafea”, spune Leanne. Niciun cost suplimentar, niciun produs chimic.

Ce plante beneficiază cel mai mult

Trandafirii sunt printre cei mai mari beneficiari ai acestui truc. Potasiul din cojile de banane ajută direct la formarea bobocilor de flori, stimulând înflorirea abundentă.

Potasiul este vital pentru producția de flori în general. Fosforul, la rândul său, susține dezvoltarea unui sistem radicular puternic, care menține planta sănătoasă pe termen lung.

Cojile de banane nu sunt simple resturi, ci o modalitate eficientă de a îmbogăți grădina fără costuri. Efectele se văd în fertilitatea solului, în rezistența plantelor și în reducerea naturală a dăunătorilor.