Macron s-a enervat în timpul unui eveniment cultural. El a urcat pe scenă și a țipat la public

Președintele francez Emmanuel Macron s-a enervat în timpul unui eveniment cultural desfășurat la Nairobi, Kenya. El a urcat pe scena, a luat microfonul gazdelor și a țipat la public. Liderul francez a fost deranjat de zgomotul făcut de unii spectatori.
Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
11 mai 2026, 15:36, Știri externe
Incidentul s-a produs în timpul unui eveniment cultural din Nairobi, potrivit Clash Report.

Președintele francez se afla în sală și s-a declarat deranjat de zgomotele făcute de unii spectatori. El s-a ridicat de pe scaun și s-a îndreptat către scenă. După câteva momente de confuzie, Macron a luat microfonul folosit de cei de pe scenă și s-a adresat, pe un ton ridicat, celor din sală.

„Scuzați-mă, toată lumea! Hei! Hei! Hei! Îmi pare rău, băieți, dar este imposibil să vorbești despre cultură … în timp ce unii fac zgomot. Asta e o lipsă totală de respect. Așadar, sugerez, dacă vreți să aveți întâlniri bilaterale sau să vorbiți despre altceva, aveți alte săli sau puteți să mergeți afară. Dacă vreți să rămâneți aici, îi ascultăm pe oameni și jucăm după aceleași reguli, bine? Mulțumesc”, și-a încheiat Macron tirada.

Emmanuel Macron participă la summitul „Africa Forward” din Nairobi.

