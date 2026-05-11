Emmanuel Macron dansează pe melodia „Hakuna Matata” și aleargă alături de dublul campion olimpic la maraton Eliud Kipchoge, în Kenya

Emmanuel Macron a fost întâmpinat cu muzică, dans și spectacole la Nairobi, înaintea summitului Africa-Franța, relatează Euronews.

Președintele francez se află în Kenya pentru o vizită de stat de trei zile.

Macron a fost întâmpinat de președintele kenyan William Ruto și de artiști locali, care au cântat și dansat pe melodia „Hakuna Matata”. Liderul francez a participat, ulterior, la prezentări și la un eveniment de plantare de copaci, în cadrul vizitei sale în Kenya.

La summit, găzduit împreună cu Franța, vor participa șefi de stat din diferite națiuni africane, potrivit aceleiași surse.

Macron, la alergat cu legenda maratonului kenyan

Emmanuel Macron a fost, de asemenea, surprins alergând, luni, pe străzile capitalei din Kenya, alături de legenda kenyană a maratonului, Eliud Kipchoge, dublu campion olimpic la maraton (la Rio în 2016 și la Tokyo în 2021) și fost deținător al recordului mondial în această disciplină, transmite AFP.