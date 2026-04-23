Rusia amenință țările europene să nu găzduiască bombardiere franceze dotate cu arme nucleare

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat în martie planuri de extindere a arsenalului nuclear al Franței și a declarat că Parisul ar putea permite partenerilor europeni să găzduiască temporar astfel de aeronave, relatează Reuters.

Adjunctul ministrului rus de Externe, Alexander Grushko, a declarat într-un interviu publicat joi că acest lucru face parte dintr-o „intensificare necontrolată” a potențialului nuclear al NATO, care reprezintă o amenințare strategică pentru Rusia.

El a subliniat îngrijorarea Moscovei cu privire la posibilele desfășurări de armament nuclear francez în alte state europene. Macron a afirmat că Franța poartă discuții în acest sens cu Marea Britanie, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca.

„Este clar că armata noastră va fi nevoită să acorde o atenție deosebită acestei chestiuni în contextul actualizării listei de ținte prioritare în cazul unui conflict major”, a declarat Grushko pentru grupul media de stat Russia Today.

„Astfel, în loc să consolideze apărarea aliaților săi, cărora, de altfel, nu le oferă garanții ferme, Franța ajunge, în realitate, să le slăbească securitatea”, a adăugat oficialul rus.

Macron discută cu mai multe state europene

Inițiativa lui Macron face parte din eforturile statelor europene din NATO de a-și asuma un rol mai mare în propria apărare, pe fondul criticilor repetate aduse Alianței de președintele american Donald Trump.

Expirarea, în februarie, a tratatului New START, care limita arsenalele nucleare strategice ale Rusiei și Statelor Unite, a lăsat un vid în controlul armamentului la nivel global, într-un moment de tensiuni internaționale ridicate, pe fondul războaielor din Ucraina și Iran.

Grushko a mai spus că orice viitor dialog privind armele nucleare trebuie să țină cont de capacitățile totale ale NATO, inclusiv de arsenalele Franței și Marii Britanii, pe lângă cel al Statelor Unite.

În această săptămână, NATO a criticat Rusia și China pentru politicile lor nucleare și le-a cerut să colaboreze cu Statele Unite pentru a asigura mai multă stabilitate și transparență.