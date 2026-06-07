Iranul lovește Israelul cu rachete, în prima ripostă directă după armistițiul din aprilie. UPDATE Trump îi cere lui Netanyahu să nu riposteze

Ce știm până acum: Iranul a lansat mai multe valuri de rachete asupra Israelului, susținând că atacul este un răspuns la loviturile israeliene asupra Beirutului. Israelul afirmă că a interceptat rachetele, dar tensiunile rămân ridicate, iar oficiali israelieni vorbesc deja despre o posibilă ripostă. În același timp, Donald Trump a făcut apel la calm, cerând Iranului să revină la negocieri și anunțând că îl va suna pe Benjamin Netanyahu pentru a-i transmite să nu răspundă militar.

UPDATE Trump îi cere lui Netanyahu să nu riposteze

Trump a declarat într-un interviu că îl suna „chiar în acel moment” pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i spune să nu riposteze.

„Rachetele iraniene nu au lovit pe nimeni. Sper ca Israelul să nu riposteze. Dacă Bibi le va răspunde cu un atac, situația se va prelungi la fel cum s-a întâmplat în ultimii 47 de ani sau în ultimii 3.000 de ani.”

„Suntem foarte aproape de un acord final cu Iranul. Va fi un acord bun. Nu vreau să se destrame din cauza a ceea ce se întâmplă acum”, a adăugat Trump.

„Sunt pe cale să-l sun chiar acum pe Bibi și să-i spun să nu riposteze. Amândoi și-au făcut deja partea. Israelul a avut atacul său, iar Iranul a avut atacul său. Nu avem nevoie de încă unul”, a precizat Trump

UPDATE „Teheranul trebuie să ardă”: reacție dură din Israel după atacul Iranului cu rachete

Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a transmis un mesaj dur după noile atacuri lansate de Iran asupra Israelului, în timp ce tensiunile din regiune cresc rapid.

„În această seară, Teheranul trebuie să ardă!”, a scris Ben-Gvir, în ebraică, într-o scurtă postare publicată pe X.

Publicația americană Axios citează un oficial israelian care a precizat că Israelul intenționează să riposteze la atacul iranian.

UPDATE Iranul explică atacurile din acestă noapte

Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) afirmă într-o declarație că atacurile din această seară asupra Israelului „au servit drept avertisment”.

Aceasta adaugă că, în cazul în care „actele de agresiune” ale Israelului – referindu-se la atacul asupra Libanului de mai devreme – se vor repeta, răspunsurile ulterioare vor fi „mai ample”, vizând „toate” țintele americane și israeliene din regiune.

IRGC a afirmat că a vizat baza aeriană Ramat David, situată la sud-est de Haifa, folosind rachete balistice.

UPDATE Trump mesaj către Iran după atacul cu rachete

Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat Iranul să se întoarcă la masa negocierilor, după ce acesta a lansat rachete asupra nordului Israelului.

„Ce aș sugera Iranului: Ați lansat rachetele, ajunge. Întoarceți-vă la masa negocierilor și ajungeți la un acord”, a declarat Trump pentru Fox News.

UPDATE Donald Trump a fost informat. Iran a lansat un al doilea val de rachete

Axios relatează că Donald Trump a fost informat cu privire la situație, în contextul în care Israelul semnalează un al doilea val de rachete lansate din Iran.

Iranul a lansat un atac asupra Israelului

Teheranul susține că atacul reprezintă un răspuns la loviturile israeliene asupra Beirutului. Ebrahim Rezaei, consilier de rang înalt al liderului suprem al Iranului și purtător de cuvânt al comisiei pentru securitate națională și politică externă, a declarat că Iranul a avertizat în mod repetat că nu va tolera încălcarea armistițiului și atacurile asupra Libanului.

„Agresorii au primit răspunsul în această seară”, a spus Rezaei.

Oficialul iranian avertizase anterior că Teheranul va da un răspuns „dureros” atacului israelian asupra Beirutului, unde armata israeliană a transmis că a lovit un centru de comandă al Hezbollah.

Atacul Iranului vine după ce Israelul a efectuat lovituri asupra unor ținte din capitala Libanului, într-o zonă considerată bastion al grupării Hezbollah, aliată a Teheranului.

Israelul susține că a interceptat toate rachetele lansate de Iran

Israelul a anunțat, în această seară, că a interceptat toate rachetele lansate până acum de Iran, în timp ce armata israeliană a transmis că a detectat noi lansări de pe teritoriul iranian.

Potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului, sistemele defensive sunt în funcțiune pentru a intercepta amenințările. Armata israeliană anunțase anterior că se pregătește pentru posibile tiruri asupra Israelului în următoarele ore.

Atacul din acestă seară complică și mai mult eforturile de prelungire a unei armistiții fragile între Washington, Tel Aviv și Teheran.