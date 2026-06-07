Prima pagină » Știri externe » „Teheranul trebuie să ardă”: reacție dură din Israel după atacul Iranului cu rachete

„Teheranul trebuie să ardă”: reacție dură din Israel după atacul Iranului cu rachete

Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a transmis un mesaj dur după noile atacuri lansate de Iran asupra Israelului, în timp ce tensiunile din regiune cresc rapid.
„Teheranul trebuie să ardă”: reacție dură din Israel după atacul Iranului cu rachete
Itamar Ben-Gvir. Sursa foto: Hepta
Gabriel Negreanu
07 iun. 2026, 23:17, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„În această seară, Teheranul trebuie să ardă!”, a scris Ben-Gvir, în ebraică, într-o scurtă postare publicată pe X.

Declarația ministrului de extremă dreapta vine după ce Iranul a lansat rachete către Israel, într-un atac prezentat de Teheran drept răspuns la loviturile israeliene asupra Beirutului. Potrivit armatei israeliene, rachetele lansate până acum au fost interceptate, însă au fost detectate și noi lansări din Iran.

Atacurile iraniene au vizat nordul Israelului și marchează prima lovitură directă cu rachete a Iranului asupra Israelului de la armistițiul din aprilie, care a suspendat confruntarea militară dintre SUA, Israel și Iran.

Ebrahim Rezaei, consilier de rang înalt al liderului suprem al Iranului, a declarat că Teheranul avertizase în repetate rânduri că nu va tolera încălcări ale armistițiului și atacuri asupra Libanului.

„Agresorii au primit răspunsul în această seară”, a spus Rezaei.

Escaladarea vine după ce Israelul a lovit ținte în Beirut, armata israeliană susținând că a vizat un centru de comandă al Hezbollah. Gruparea libaneză, aliată a Iranului, are o prezență puternică în suburbiile sudice ale capitalei Libanului.

Axios relatează că Donald Trump a fost informat cu privire la situație, în contextul în care Israelul semnalează un al doilea val de rachete lansate din Iran.

Publicația americană citează un oficial israelian care a precizat că Israelul intenționează să riposteze la atacul iranian.

Recomandarea video

Lista miniștrilor din Guvernul Tomac și cine sunt aceștia / Ce nume controversate apar în viitorul Guvern
G4Media
Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren în timpul meciului
GSP.ro
Un bărbat a tras mai multe focuri cu o armă letală în Lupeni, în plină zi. Patru persoane au fost rănite
Gandul
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Cancan
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport
Un medic ATI dezvăluie teroarea din gărzi, după moartea rezidentului de la Floreasca: „Atacuri de panică și nopți albe”
Libertatea
540 lei în plus la pensie pentru pensionarii din acest sector din București. Cine se încadrează
CSID
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți cumpăra o mașină „interzisă”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia