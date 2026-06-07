„Teheranul trebuie să ardă”: reacție dură din Israel după atacul Iranului cu rachete

„În această seară, Teheranul trebuie să ardă!”, a scris Ben-Gvir, în ebraică, într-o scurtă postare publicată pe X.

Declarația ministrului de extremă dreapta vine după ce Iranul a lansat rachete către Israel, într-un atac prezentat de Teheran drept răspuns la loviturile israeliene asupra Beirutului. Potrivit armatei israeliene, rachetele lansate până acum au fost interceptate, însă au fost detectate și noi lansări din Iran.

Atacurile iraniene au vizat nordul Israelului și marchează prima lovitură directă cu rachete a Iranului asupra Israelului de la armistițiul din aprilie, care a suspendat confruntarea militară dintre SUA, Israel și Iran.

Ebrahim Rezaei, consilier de rang înalt al liderului suprem al Iranului, a declarat că Teheranul avertizase în repetate rânduri că nu va tolera încălcări ale armistițiului și atacuri asupra Libanului.

„Agresorii au primit răspunsul în această seară”, a spus Rezaei.

Escaladarea vine după ce Israelul a lovit ținte în Beirut, armata israeliană susținând că a vizat un centru de comandă al Hezbollah. Gruparea libaneză, aliată a Iranului, are o prezență puternică în suburbiile sudice ale capitalei Libanului.

Axios relatează că Donald Trump a fost informat cu privire la situație, în contextul în care Israelul semnalează un al doilea val de rachete lansate din Iran.

Publicația americană citează un oficial israelian care a precizat că Israelul intenționează să riposteze la atacul iranian.