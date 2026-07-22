Cum a scăpat cu viață ministrul de Externe al Iranului în atacul care l-a ucis pe Ali Khamenei

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat jurnalistului iranian Javad Mogouyi și publicat înainte de reluarea recentă a confruntărilor dintre Iran și alianța americano-israeliană, scrie The Guardian.

„Am ieșit dintre grinzi și dărâmături”

Araghchi afirmă că, în dimineața atacului, participa la o reuniune într-un complex guvernamental din Teheran alături de Ali Asghar Hijazi, adjunctul șefului de cabinet al liderului suprem. Potrivit acestuia, trei explozii s-au produs la interval de câteva secunde. „A treia explozie a lovit chiar lângă clădirea noastră. Biroul domnului Hijazi a fost lovit direct, iar partea stângă a clădirii a fost complet distrusă”, a declarat ministrul.

„Am apucat mâna domnului Hijazi și am înaintat printre grinzi și bucăți de lemn, în timp ce auzeam oameni cerând ajutor. Apa curgea din tavan. Totul era distrus”, a relatat Araghchi. Secretara lui Hijazi ar fi murit pe loc, însă cei doi oficiali au reușit să iasă din clădire.

Iranul admite că atacatorii știau exact unde se aflau liderii

Ministrul iranian afirmă că atacul demonstrează existența unor informații foarte precise despre locul în care se aflau liderii politici și militari ai Iranului. „Israelul avea informații despre aceste reuniuni. Acest lucru indică existența unei breșe de securitate care probabil încă există și trebuie remediată”, a spus Araghchi. Potrivit acestuia, în aceeași dimineață aveau loc reuniuni simultane la Ministerul Informațiilor, Consiliul Strategic pentru Politică Externă și Consiliul Suprem de Apărare.

„Am schimbat permanent locul în care stau”

Araghchi susține că, după atac, a fost transportat la Ministerul de Externe cu ajutorul unui trecător, deoarece mașina sa oficială fusese avariată. El afirmă că, în primele trei zile după bombardament, conducerea iraniană a încercat să afle cine supraviețuise și cine murise în atac. Ministrul spune că, din motive de securitate, și-a schimbat permanent locul în care se află în Teheran și s-a deplasat constant cu automobilul pentru a evita noi tentative de asasinat.

Iranul susține că era pregătit pentru un asemenea scenariu

Potrivit lui Araghchi, autoritățile iraniene elaboraseră anterior un plan de reacție în cazul în care liderul suprem ar fi fost ucis. Scenariul purta numele de „Codul 110”, o referire la articolul din Constituția Iranului care definește atribuțiile liderului suprem. Oficialul afirmă că planul prevedea inclusiv închiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru exportul mondial de petrol.

Teheranul susține că a încercat mai întâi calea diplomatică

În interviu, Araghchi afirmă că Iranul a continuat negocierile cu Statele Unite privind programul nuclear chiar dacă șansele unui acord erau reduse. El susține că Teheranul a prezentat o propunere în ultima rundă de discuții desfășurată la Geneva, însă, potrivit ministrului, a doua zi Omanul ar fi informat partea iraniană că atmosfera de la Washington devenise mult mai favorabilă unei soluții militare. La scurt timp după aceea au început atacurile comune ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului.

Declarațiile nu au fost confirmate independent

Relatarea ministrului iranian reprezintă versiunea oficială a Teheranului asupra evenimentelor și nu a putut fi verificată independent. Autoritățile americane și israeliene nu au comentat afirmațiile privind modul în care a fost organizat atacul sau detaliile prezentate de Abbas Araghchi despre momentele în care a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei.