OMS: Ebola a ucis peste o mie de oameni în RD Congo și Uganda

Focarul de Ebola a făcut 1.001 de victime în Republica Democrată Congo (RDC) și Uganda, conform ultimelor cifre publicate miercuri de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care citează date de la autoritățile sanitare congoleze, potrivit Le Figaro.

Un total de 999 de decese și 2.473 de cazuri confirmate au fost înregistrate în RDC de la începutul epidemiei, la mijlocul lunii mai, a anunțat OMS într-un raport actualizat din 20 iulie.

Numărul deceselor rămâne la două, cu 20 de cazuri confirmate în Uganda vecină, unde autoritățile au declarat săptămâna trecută că nu mai au niciun caz. Cu toate acestea, țara trebuie să aștepte încă o lună fără noi cazuri pentru a fi considerată oficial indemnă de virus.

Ebola a ucis peste 15.000 de oameni în Africa în ultimii 50 de ani

Ebola, care se transmite prin contactul cu fluide corporale și provoacă febră hemoragică, a ucis peste 15.000 de oameni în Africa în ultimii 50 de ani. Cel mai mortal focar din RDC a dus la aproape 2.300 de decese din cele 3.500 de cazuri înregistrate între 2018 și 2020. Cel de-al 17-lea focar din RDC, declarat oficial pe 15 mai, este cauzat de virusul Bundibugyo, pentru care nu există nici vaccin, nici tratament.

Un studiu clinic pentru două tratamente împotriva acestei tulpini rare a început la începutul lunii iulie, potrivit OMS, care a acordat și autorizație de utilizare de urgență pentru primul test de diagnostic molecular pentru virus. Săptămâna trecută, OMS a anunțat, de asemenea, primul studiu de siguranță al vaccinului ChAdOx1, condus de Universitatea din Oxford (Marea Britanie).

Epicentrul crizei, a cărei adevărată amploare este încă dificil de evaluat și care ar putea dura câteva luni, este situat în Ituri, o provincie din nord-estul Congo-ului, la granița cu Sudanul de Sud și Uganda. Potrivit OMS, provincia înregistrează 89,1% din cazuri și 83,9% din decese.

„Epidemia este încă în fața noastră și ne aflăm încă într-o fază în care încercăm să recuperăm evoluția ei”, a declarat marți reporterilor la Geneva, Elveția, Thierno Baldé, managerul de incidente al OMS în RDC. „Unele zone, precum Bunia (capitala Ituri) și împrejurimile sale, se confruntă cu o transmitere foarte intensă”, a adăugat el, explicând că „ ne menținem prioritatea de a controla situația” în aceste zone.

Virusul este prezent și în alte patru provincii, inclusiv Kivu de Nord și Kivu de Sud, unde capitalele provinciilor și mari porțiuni de teritoriu sunt controlate de gruparea armată antiguvernamentală M23.