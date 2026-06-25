OMS începe un studiu clinic Ebola în Congo pentru testarea unor tratamente experimentale

Anunțul a fost făcut la Geneva de directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a precizat că toate pregătirile logistice pentru studiul clinic au fost finalizate, scrie Anadolu.

Antivirale testate pentru reducerea mortalității

În cadrul studiului clinic, specialiștii vor evalua eficiența antiviralelor MBP134 și Remdesivir, administrate individual sau în combinație, pentru a determina dacă acestea pot reduce mortalitatea în rândul pacienților infectați cu virusul Bundibugyo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a mulțumit Statelor Unite și companiei Gilead Sciences pentru donarea dozelor necesare desfășurării studiului, menționând că detalii suplimentare vor fi comunicate săptămâna viitoare.

Studiul clinic va fi coordonat de un consorțiu internațional din care fac parte Institutul Național de Cercetare Biomedicală din Congo, organizația umanitară ALIMA, Universitatea Oxford și OMS.

Studiul clinic, anunțat pe fondul primului caz confirmat în Franța

Anunțul OMS privind studiul clinic a fost făcut în aceeași zi în care Franța a raportat primul său caz confirmat de Ebola. Este vorba despre un medic revenit recent dintr-o misiune umanitară în Congo, unde a îngrijit un pacient infectat în cadrul activităților ALIMA.

„Pacientul se descurcă bine, are simptome ușoare și febră”, a declarat Abdirahman Mahamud, director OMS pentru operațiuni de alertă și răspuns în situații de urgență. Potrivit acestuia, riscul pentru Franța și pentru populația globală rămâne scăzut.

Epidemie în creștere

Conform datelor OMS, în Congo sunt înregistrate în prezent 1.094 de cazuri confirmate de Ebola și 277 de decese. De la debutul focarului, în urmă cu cinci săptămâni, capacitatea de tratament a crescut semnificativ, iar testarea a fost extinsă la peste 2.000 de teste zilnic.

Cu toate acestea, Tedros a avertizat că epidemia continuă să depășească eforturile de răspuns, din cauza lipsei de finanțare, a problemelor de securitate și a accesului umanitar limitat, subliniind importanța critică a studiului clinic.