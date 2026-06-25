Prima pagină » Știri externe » OMS începe un studiu clinic Ebola în Congo pentru testarea unor tratamente experimentale

OMS începe un studiu clinic Ebola în Congo pentru testarea unor tratamente experimentale

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat miercuri că, săptămâna viitoare, va începe în Republica Democratică Congo un studiu clinic, care vizează testarea a două posibile tratamente împotriva virusului Ebola, în contextul extinderii continue a epidemiei.
OMS începe un studiu clinic Ebola în Congo pentru testarea unor tratamente experimentale
Sursa: Mediafax Foto
Andrei Rachieru
25 iun. 2026, 11:28, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Anunțul a fost făcut la Geneva de directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a precizat că toate pregătirile logistice pentru studiul clinic au fost finalizate, scrie Anadolu.

Antivirale testate pentru reducerea mortalității

În cadrul studiului clinic, specialiștii vor evalua eficiența antiviralelor MBP134 și Remdesivir, administrate individual sau în combinație, pentru a determina dacă acestea pot reduce mortalitatea în rândul pacienților infectați cu virusul Bundibugyo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a mulțumit Statelor Unite și companiei Gilead Sciences pentru donarea dozelor necesare desfășurării studiului, menționând că detalii suplimentare vor fi comunicate săptămâna viitoare.

Studiul clinic va fi coordonat de un consorțiu internațional din care fac parte Institutul Național de Cercetare Biomedicală din Congo, organizația umanitară ALIMA, Universitatea Oxford și OMS.

Studiul clinic, anunțat pe fondul primului caz confirmat în Franța

Anunțul OMS privind studiul clinic a fost făcut în aceeași zi în care Franța a raportat primul său caz confirmat de Ebola. Este vorba despre un medic revenit recent dintr-o misiune umanitară în Congo, unde a îngrijit un pacient infectat în cadrul activităților ALIMA.

„Pacientul se descurcă bine, are simptome ușoare și febră”, a declarat Abdirahman Mahamud, director OMS pentru operațiuni de alertă și răspuns în situații de urgență. Potrivit acestuia, riscul pentru Franța și pentru populația globală rămâne scăzut.

Epidemie în creștere

Conform datelor OMS, în Congo sunt înregistrate în prezent 1.094 de cazuri confirmate de Ebola și 277 de decese. De la debutul focarului, în urmă cu cinci săptămâni, capacitatea de tratament a crescut semnificativ, iar testarea a fost extinsă la peste 2.000 de teste zilnic.

Cu toate acestea, Tedros a avertizat că epidemia continuă să depășească eforturile de răspuns, din cauza lipsei de finanțare, a problemelor de securitate și a accesului umanitar limitat, subliniind importanța critică a studiului clinic.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.ro
Cele 3 alimente care ne distrug instantaneu sănătatea, dacă le mâncăm pe vreme de caniculă. Avertismentul dr. Mihaela Bilic
Gandul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
Cancan
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport
Michael Carpenter, fost înalt oficial la Casa Albă și Pentagon: „Campaniile de pe rețelele sociale amplificate de Kremlin, au profitat de incidentele cu drone pentru a promova o narațiune conform căreia România ar trebui pur și simplu să caute un compromis cu Rusia” EXCLUSIV
Libertatea
Cum să scapi de țânțari, folosind doar un sul de hârtie igienică. Trucul 100% garantat
CSID
TOP 5 Cele mai păguboase mașini second-hand disponibile în România în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da